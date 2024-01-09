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Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay: Gazeteciler demokrasinin en önemli güvenceleridir - Son Dakika
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Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay: Gazeteciler demokrasinin en önemli güvenceleridir

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla gazetecilerin demokrasinin en önemli güvenceleri olduğunu vurgulayarak, gazetecilerin topluma doğru haberleri ulaştırarak gerçekleri gözler önüne serdiğini ve halkı aydınlatma çabalarıyla toplum üzerinde büyük bir etki bıraktığını belirtti. Atay, gazetecilerin mesleki etik değerlere bağlılığının kent ve ülke kalkınmasına katkı sağladığını ve daha bilinçli ve demokratik bir toplumun oluşturulmasında temel yapı taşlarından birini oluşturduğunu ifade etti. Başkan Atay, gazetecilerin yorum ve eleştirilerinin demokrasi kültürünün yerleşmesinde önemli bir katkı sunduğunu ve gazetecilerin fedakarca çalışarak kamuoyunu aydınlattığını ve halkın talep ve beklentilerini yansıtarak önemli bir kamu görevini yerine getirdiğini söyledi.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay: Gazeteciler demokrasinin en önemli güvenceleridir
09.01.2024 - 12:21,  Güncelleme: 12:40
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Gazetecilerin demokrasinin en önemli güvencelerinden olduğunu vurgulayan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay; "Demokrasi kültürünün yerleşmesinde, gazetecilerimizin yorum ve eleştirileri ile sunduğu katkı asla yok sayılamaz" dedi.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında zorlu bir görev üstlenen gazetecilerin demokrasinin en önemli güvencelerinden olduğuna ve halkın talep ve beklentilerini yansıtarak önemli bir kamu görevini yerine getirdiklerine değinen Başkan Atay, mesajında "10 Ocak 1961 tarihinde 212 Sayılı Kanun ile yürürlüğe girerek, Basın mesleği icrasında emek veren basın mensuplarımızın haklarını düzenleyen ve "Çalışan Gazeteciler Günü" olarak kabul edilen bu özel günde değerli gazetecilerimizin sevinç ve gururunu gönülden paylaşıyorum. Karşılaştıkları zorluklara rağmen topluma doğru haberleri ulaştırarak gerçekleri gözler önüne seren, halkı aydınlatma çabalarıyla toplum üzerinde büyük bir etki bırakan, milli ve manevi değerlere saygılı, kişi hak ve özgürlüklerini temel alan bir anlayışla görevini yerine getiren gazetecilerimiz, demokrasimizin en büyük güvencesidir. Gazetecilerimizin mesleki etik değerlere bağlılığı, Efeler'imizin ve ülkemizin kalkınmasına katkı sağladığı gibi, daha bilinçli ve daha demokratik bir toplumun oluşturulması konusunda da temel yapı taşlarından birini oluşturmaktadır. Kentimizin kalkınmasında ve demokrasi kültürünün yerleşmesinde, gazetecilerimizin yorum ve eleştirileri ile sunduğu katkı asla yok sayılamaz. Kamuoyunu aydınlatmak için fedakarca çalışan gazetecilerimiz, zor şartlarda ve sorumluluk duygusu içinde toplumumuzu bir taraftan gelişen olaylar karşısında bilgilendirirken bir taraftan da halkımızın talep ve beklentilerini yansıtarak önemli bir kamu görevini yerine getirmektedirler. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Basın bir milletin müşterek sesidir' sözünden hareketle, "basın ahlak esasları" çerçevesinde çalışmalarını büyük bir özveriyle sürdüren tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyor, kendilerine görevlerinde üstün başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

Kaynak: İHA
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