Efeler Belediyesi'nden Tabakhane Deresi Temizliği - Son Dakika
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Efeler Belediyesi'nden Tabakhane Deresi Temizliği

Efeler Belediyesi\'nden Tabakhane Deresi Temizliği

Aydın'ın Efeler ilçesi Güzelhisar Mahallesi'nde yapılan Tabakhane Deresi temizlik çalışmaları, mahalle sakinleri tarafından takdir edildi. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, derede gerçekleştirilen temizlik seferberliği ile bölgenin daha estetik ve hijyenik hale gelmesini sağladı.

01.10.2024 10:11  Güncelleme: 10:15
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Aydın'ın Efeler ilçesi Güzelhisar Mahallesi'nden geçen Tabakhane Deresi'nde Efeler Belediyesi tarafından yapılan temizlik çalışmaları, mahalle sakinlerinin takdirini kazandı.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, daha yaşanılabilir bir kent oluşturma çabalarını sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Aydın Devlet Su İşleri 21. Bölge Müdürlüğü sorumluluğundaki Tabakhane Deresi'nin temizliği için gerekli yazışmaları tamamladıktan sonra kolları sıvadı. İş makineleri ile derede yoğun bir temizlik seferberliği başlatıldı. Ekipler, deredeki atıkları, çamur birikintilerini ve diğer engelleri titizlikle temizledi. Bu sayede, Tabakhane Deresi hem daha estetik bir görünüme kavuşturuldu hem de hijyenik bir hale getirildi.

Temizlik çalışmalarının ardından Güzelhisar Mahalle Muhtarı Mustafa Benli bu memnuniyeti ifade etmek için dere çevresine bir teşekkür pankartı astı ve sosyal medya hesabından da paylaşımda bulundu. Pankartta, "Tabakhane Deresi'ni temizlediği için Efeler Belediye Başkanı Sayın Anıl Yetişkin'e mahalle sakinlerim adına teşekkür ederim" ifadesi yer aldı.

Dere çevresindeki temizlik sonrası mahalle sakinleri de bu çalışmadan duydukları memnuniyeti sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşım ile destekleyerek Başkan Yetişkin'e teşekkürlerini iletti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Efeler Belediyesi'nden Tabakhane Deresi Temizliği - Son Dakika

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