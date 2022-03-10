Efeler Belediyesi Tarımsal Ürün Fabrikası açılış için gün sayıyor - Son Dakika
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Efeler Belediyesi Tarımsal Ürün Fabrikası açılış için gün sayıyor

10.03.2022 09:36
Efeler Belediyesi Tarımsal Ürün Fabrikası açılış için gün sayıyor

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın Efeler'e ve Aydın'a kazandırdığı, sadece kadınların istihdam edileceği 'Yüzde 100 Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası' açılış için gün sayıyor.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın Efeler'e ve Aydın'a kazandırdığı, sadece kadınların istihdam edileceği 'Yüzde 100 Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası' açılış için gün sayıyor.

Otomasyondan paketlemeye, barkotlamadan yönetim kademesine kadar üretimin her aşamasında kadınların istihdam edileceği Yüzde 100 Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası'ndaki hazırlıklar hızla sürüyor. Bu kapsamda Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü fabrika alanında ortaklaşa çalışma gerçekleştirdi.

Fabrika açılışının 16 Mart Çarşamba günü saat 13.00'te yapılacak törenle gerçekleştirileceğini açıklayan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Erkeklerin yaptığı tüm işlerde kadınların da başarılı olabileceğini gösterecek fabrikanın, Türkiye'ye örnek olacağını söyledi. Başkan Atay, "Kadınlara verdiğimiz değeri sözde değil özde icraatlar ile göstermeye devam ediyoruz. Efeler'in kadınları, ilçemizin önemli tarım ürünlerinden biri olan enginar başta olmak üzere şevketibostan, kekik ve daha birçok yöresel ürünümüzü bu fabrikada işleyerek katma değer kazandıracak. Personelimiz fabrikanın son çalışmalarına hızla devam ediyor. Bu önemli projenin açılışı için tüm hızımızla çalışıyoruz" diye konuştu. - AYDIN

Efeler Belediyesi Tarımsal Ürün Fabrikası açılış için gün sayıyor
Efeler Belediyesi Tarımsal Ürün Fabrikası açılış için gün sayıyor
Efeler Belediyesi Tarımsal Ürün Fabrikası açılış için gün sayıyor
Efeler Belediyesi Tarımsal Ürün Fabrikası açılış için gün sayıyor

YORUMLAR
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Mehmet Fatih Atay, İstihdam, Efeler, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Efeler Belediyesi Tarımsal Ürün Fabrikası açılış için gün sayıyor - Son Dakika


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