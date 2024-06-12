Efeler Belediyesi Ulaşım Ağını Yeniliyor

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Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçenin merkez ve kırsal mahallelerinde yürüttüğü çalışmalarla ulaşım ağını yeniliyor.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ve mesai arkadaşları her alanda daha yaşanılabilir bir kent için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yaptığı çalışmalarla üreticileri destekleyen Efeler Belediyesi, kırsal mahallelerde çeşitli nedenlerle bozulan yolları onarıyor ve uygun yerlerde yeni yollar açıyor. Bu faaliyetler sayesinde çiftçilerin en yüksek girdi maliyetlerden biri olan akaryakıttan tasarruf etmesi sağlanıyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, son olarak Horozköy, Dağeymiri ve Gözpınar mahallelerinde vatandaşların özellikle tarım arazilerine ulaşmak için kullandıkları yollar başta mevsimsel etkenler olmak üzere çeşitli nedenlerle yıprandı. Bu durum mahalle sakinleri tarafından Efeler Belediyesi'ne bildirildi. Vakit kaybetmeden harekete geçen ekipler, söz konusu yerlerdeki çalışmalarını tamamladı.

Vatandaşlar, taleplerini hızlı bir şekilde yerine getiren Başkan Yetişkin ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti. - AYDIN