Efeler'de Atatürk Anma Etkinlikleri Coşkuyla Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Efeler'de Atatürk Anma Etkinlikleri Coşkuyla Gerçekleştirildi

Efeler\'de Atatürk Anma Etkinlikleri Coşkuyla Gerçekleştirildi

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 86. ölüm yıl dönümünde düzenlenen anma etkinliklerine katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni, 10. Yıl Nutku dinletisi ve sergi ziyaretiyle dolu anlamlı bir gün yaşandı.

10.11.2024 12:49  Güncelleme: 12:51
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Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 86'ncı yıl dönümü nedeniyle düzenlenen etkinliklere katıldı. Yurdun dört bir yanında olduğu gibi Efeler'de de Atatürk, çeşitli programlarla saygı ve minnetle anıldı.

Başkan Yetişkin, ilk olarak Aydın Valiliği önünde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunma törenine katıldı. Ardından, Atatürk'ün kendi sesinden 10. Yıl Nutku dinletildi ve saat 09.05'te Türkiye genelinde olduğu gibi Efeler'de de iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Bu anlamlı anlarda Başkan Yetişkin, duygu dolu anlar yaşadı. Saygı duruşunun ardından, hep birlikte İstiklal Marşı okundu. Başkan Yetişkin, bu törenin ardından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın heyetiyle birlikte Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Programa, CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı, CHP Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir ve CHP Efeler İlçe Başkanı Süha Bayırlı ile partililer katıldı.

Başkan Yetişkin, daha sonra CHP Aydın İl Gençlik Kolları ve CHP Efeler İlçe Kadın Kolları iş birliğiyle açılan ve Atatürk'ün yaşamını yansıtan resim sergisini ziyaret etti. Sergideki eserleri tek tek inceleyen Yetişkin, hatıra defterine yazı yazdı. Başkan Yetişkin, günün anlam ve önemini vurgulayan bu etkinliğe katılmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti ve emeği geçenlere bu anlamlı program nedeniyle teşekkür etti.

Son olarak, Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde gerçekleştirilen Atatürk anma programına katıldı ve buradaki gösterileri de dikkat ve beğeniyle takip etti. Efeler Belediyesi Kent Konseyi de, anma programları kapsamında Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi'nde bir etkinlik düzenledi. Başkan Yetişkin, bu organizasyonda da yer aldı.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin böylelikle, ilçe sınırlarında düzenlenen anma etkinliklerinde yer aldı. Konuyla ilgili bir konuşma yapan Başkan Yetişkin; "7'den 70'e tüm vatandaşlarımızın, sivil toplum kuruluşlarımız ile çeşitli kurum ve kuruluşların anma etkinliklerini görmek bir yanıyla gurur ve umut verici bir durum. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü hiçbir zaman unutmayacağız ve onun eserlerini yaşatmak için hep birlikte üstümüze düşen sorumluluğu yerine getirmeyi sürdüreceğiz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Efeler'de Atatürk Anma Etkinlikleri Coşkuyla Gerçekleştirildi - Son Dakika

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