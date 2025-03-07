Efeler'de Emekçi Kadınlar Günü Etkinliği Devam Ediyor - Son Dakika
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Efeler'de Emekçi Kadınlar Günü Etkinliği Devam Ediyor

Efeler\'de Emekçi Kadınlar Günü Etkinliği Devam Ediyor

Efeler Belediyesi ve Efeler Kent Konseyi'nin düzenlediği etkinlikte emekçi kadınlar, doğal ve el yapımı ürünlerini sergileyerek hem kazanç elde ediyor hem de ziyaretçilere sundu. Etkinlik, 9 Mart'a kadar devam edecek.

07.03.2025 15:10  Güncelleme: 15:13
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Efeler Belediyesi ve Efeler Kent Konseyi'nin, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlediği etkinlik devam ediyor.

Nevzat Biçer Parkı'nda gerçekleştirilen organizasyonda, emekçi kadınlar ürettikleri doğal ürünleri satışa sunarak hem kazanç elde ediyor hem de doğal ve el emeği ürünleri vatandaşlarla buluşturuyor.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ve Efeler Kent Konseyi Kadın Meclisi iş birliğiyle düzenlenen organizasyon kapsamında kadınlar, stantlarda kendi elleriyle yaptıkları gıda ürünlerinin yanı sıra, takılar, örgü ürünleri gibi el yapımı eserlerini de ziyaretçilere sundu. Etkinlik alanında, geri dönüşüm malzemelerinden üretilen ürünler de ilgi topladı. Özellikle geri dönüşümle örülen ve dikilen çantalar, önlükler ve diğer aksesuarlar, ziyaretçiler tarafında oldukça beğenildi.

Kadınlar tarafından özenle üretilen ürünler, kendilerine ekonomik kazanç sağlamanın yanı sıra çevreye duyarlılığı sayesinde doğal ve sürdürülebilir bir yaşama katkı sunuyor. 9 Mart Pazar günü saat 18.00'e kadar misafirlerini ağırlamaya devam edecek olan etkinlik, açıldığı günden bu yana yoğun ilgi görüyor.

Özel organizasyon nedeniyle oldukça memnun olduğunu ifade eden vatandaşlar, Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'e teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Efeler'de Emekçi Kadınlar Günü Etkinliği Devam Ediyor - Son Dakika

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