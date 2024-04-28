Efeler'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
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Yerel

Efeler'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

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Aydın'ın Efeler ilçesinde makas attığı iddia edilen bir araç, iki otomobilin çarpışmasına neden oldu. Kazada 3 kişi yaralandı. Olay, Efeler ilçesi Işıklı Kavşağı'nda meydana geldi. İzmir Bulvarı üzerinde seyir halinde olan bir araç, makas atarak aynı istikamette seyreden iki otomobilin kaza yapmasına neden oldu. Kazaya neden olan araç olay yerinden kaçtı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve polis kaçan aracı yakalamak için çalışma başlattı.

28.04.2024 17:25
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Efeler'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde makas attığı iddia edilen bir araç, iki otomobilin çarpışmasına neden oldu. Kazada 3 kişi yaralandı.

Olay, Efeler ilçesi Işıklı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İzmir Bulvarı üzerinde seyir halinde olan 09 ES 964 plakalı sürücünün akan trafikte makas attığı iddia edildi. Tehlikeli hareketler yapan sürücünün, aynı istikamette seyir eden 09 FH 153 plakalı araç ile 35 AJM 375 plakalı aracın kaza yapmasına neden oldu. Kazaya neden olan araç ise hızla olay yerinden kaçtı. Kazada sürücülerden biri yola savruldu. Bir kadın ise araçta sıkıştı. Işıklı Kavşağı, kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatıldı. Yaralıların yardımına önce vatandaşlar koşarken, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdiler. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan aracı yakalamak için çalışma başlattı.

Efeler\'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Efeler'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Efeler'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
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