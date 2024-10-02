Efeler'de Semt Pazarlarında Terazi Denetimleri Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Efeler'de Semt Pazarlarında Terazi Denetimleri Devam Ediyor

Efeler\'de Semt Pazarlarında Terazi Denetimleri Devam Ediyor

Aydın'ın Efeler ilçesinde zabıta ekipleri, semt pazarlarında esnafın kullandığı terazileri denetleyerek güvenilir alışverişi sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Yetersiz veya arızalı tespit edilen teraziler için gerekli işlemler yapılıyor.

02.10.2024 17:03  Güncelleme: 17:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Efeler ilçesinde saha denetimlerine devam eden zabıta ekipleri, semt pazarlarında terazileri denetledi.

Semt pazarlarında gerçekleştirdiği denetimlerle esnafın kullandığı terazilerin güvenilirliğini sağlamayı amaçlayan Efeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ölçü ve ayar memurları ile birlikte semt pazarlarında denetim gerçekleştirdi. Pazar tezgahlarını tek tek gezen ekipler, terazileri inceledi. Yapılan kontrollerde, eksik veya arızalı olduğu tespit edilen teraziler için tutanak tutulurken gerekli işlemler de yapıldı.

Konu ile ilgili Efeler Belediyesi'nden yapılan açıklamada "Efeler Belediyesi ilçe sakinlerinin güvenli ve doğru alışveriş yapmaları için denetimlerini sürdürüyor. Uygulama sayesinde, haksız rekabetin önüne geçiliyor ve pazar alışverişlerinde şeffaflık sağlıyor. Tüketicilerin doğru ölçümle alışveriş yapabilmesi, yerel ekonominin sürdürülebilirliği açısından da kritik bir rol oynuyor. Efeler Belediyesi'nin denetimleri, güvenilir alışveriş kültürünü teşvik ederek toplumsal bilinç ve güvenin artmasına önemli katkılarda bulunuyor" ifadeleri yer aldı.

Denetimlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren pazarcı esnafı ve vatandaşlar ise Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ve belediye ekiplerine teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Alışveriş, Belediye, 3-sayfa, Ekonomi, Zabıta, Efeler, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Efeler'de Semt Pazarlarında Terazi Denetimleri Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:27 Dilan Polat, yeni şarkı çıkardı: Biz yeni gelmedik, geri geldik Dilan Polat, yeni şarkı çıkardı: Biz yeni gelmedik, geri geldik
18:55 İsrail durmuyor, bu kez Suriye’ye saldırdı İsrail durmuyor, bu kez Suriye'ye saldırdı
18:27 İsrail’den tehdit: Orta Doğu’da herhangi bir yeri vurabiliriz İsrail'den tehdit: Orta Doğu'da herhangi bir yeri vurabiliriz
17:41 ’İstenmeyen adam’ ilan edilen Guterres, ’Mide bulandırıcı’ dedi 'İstenmeyen adam' ilan edilen Guterres, 'Mide bulandırıcı' dedi
16:44 Sinan Ateş davasında karar çıktı İşte verilen cezalar Sinan Ateş davasında karar çıktı! İşte verilen cezalar
10:07 İran, ülke genelinde tüm uçuşları yarına kadar durdurdu İran, ülke genelinde tüm uçuşları yarına kadar durdurdu
09:57 Lübnan sınırına daha fazla asker yollayan İsrail, 24 köyün boşaltılmasını istedi Lübnan sınırına daha fazla asker yollayan İsrail, 24 köyün boşaltılmasını istedi
09:55 Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel’e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel'e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı
09:54 Galatasaray’ı karıştıracak iddia: Genç bir futbolcu, Almanya’dan escort çağırdı Galatasaray'ı karıştıracak iddia: Genç bir futbolcu, Almanya'dan escort çağırdı
09:30 Olay görüntü Netanyahu füze yağmuru sırasında sığınağa mı saklandı Olay görüntü! Netanyahu füze yağmuru sırasında sığınağa mı saklandı?
09:07 Erken seçim çağrısı yapan muhalefetin keyfini kaçıracak anket Erken seçim çağrısı yapan muhalefetin keyfini kaçıracak anket
09:00 İşte isim isim hileci firmalar ve ürünler İşte isim isim hileci firmalar ve ürünler
08:31 Kayıp olarak aranıyorlardı, şarampole yuvarlanmış otomobilde yaralı halde bulundular Kayıp olarak aranıyorlardı, şarampole yuvarlanmış otomobilde yaralı halde bulundular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2024 19:52:50. #1.13#
SON DAKİKA: Efeler'de Semt Pazarlarında Terazi Denetimleri Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement