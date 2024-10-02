Efeler\'de Semt Pazarlarında Terazi Denetimleri Devam Ediyor

Yerel

Aydın'ın Efeler ilçesinde saha denetimlerine devam eden zabıta ekipleri, semt pazarlarında terazileri denetledi.

Semt pazarlarında gerçekleştirdiği denetimlerle esnafın kullandığı terazilerin güvenilirliğini sağlamayı amaçlayan Efeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ölçü ve ayar memurları ile birlikte semt pazarlarında denetim gerçekleştirdi. Pazar tezgahlarını tek tek gezen ekipler, terazileri inceledi. Yapılan kontrollerde, eksik veya arızalı olduğu tespit edilen teraziler için tutanak tutulurken gerekli işlemler de yapıldı.

Konu ile ilgili Efeler Belediyesi'nden yapılan açıklamada "Efeler Belediyesi ilçe sakinlerinin güvenli ve doğru alışveriş yapmaları için denetimlerini sürdürüyor. Uygulama sayesinde, haksız rekabetin önüne geçiliyor ve pazar alışverişlerinde şeffaflık sağlıyor. Tüketicilerin doğru ölçümle alışveriş yapabilmesi, yerel ekonominin sürdürülebilirliği açısından da kritik bir rol oynuyor. Efeler Belediyesi'nin denetimleri, güvenilir alışveriş kültürünü teşvik ederek toplumsal bilinç ve güvenin artmasına önemli katkılarda bulunuyor" ifadeleri yer aldı.

Denetimlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren pazarcı esnafı ve vatandaşlar ise Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ve belediye ekiplerine teşekkür etti. - AYDIN