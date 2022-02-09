Üye Girişi
Efeler'in enginarlarına özenli bakım - Son Dakika

Efeler'in enginarlarına özenli bakım

09.02.2022 14:53
Efeler'in enginarlarına özenli bakım

Efeler Belediyesi, kendisine ait tarım arazisinde yetiştirdiği enginarları dondurucu soğuktan korumak için çalışmalar gerçekleştirdi.

Efeler Belediyesi, kendisine ait tarım arazisinde yetiştirdiği enginarları dondurucu soğuktan korumak için çalışmalar gerçekleştirdi.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın tarım projeleri kapsamında üretime başlanan ürünler zorlu hava şartlarına karşı özenle korunuyor. Bu ürünlerden biri olan ve Başkan Atay'ın kısa vadede Türkiye, uzun vadede Avrupa ve dünya pazarına sunmayı amaçladığı enginarları soğuk havanın zararlı etkilerinden korumak için tüm önlemler alındı. Efeler Belediyesi'nin Baltaköy Mahallesi'ndeki arazide yetiştirdiği enginarların yaprakları bitkilerin bedenlerine tek tek sarılarak soğuktan korundu.

Ürünlerin kalitesinde azalma olmaması için çalışmalarını tamamlayan Efeler Belediyesi, bu ay sonunda enginar hasadı yapmayı planlanıyor. Elde edilen ürünler sadece kadınların istihdam edileceği ve yakın zamanda faaliyete başlayacak Tarımsal Ürün Fabrikası'nda işlenerek Efe Bakkal raflarında yerini alacak. - AYDIN

Efeler'in enginarlarına özenli bakım
Efeler'in enginarlarına özenli bakım
Efeler'in enginarlarına özenli bakım
Efeler'in enginarlarına özenli bakım

YORUMLAR
500

Mehmet Fatih Atay, Türkiye, Efeler, Tarım, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Efeler'in enginarlarına özenli bakım - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:46 Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin faili Seccad Yeşil'in yakalanma görüntüsü ortaya çıktı
14:44 Korkunç kazanın net görüntüsü kameralara yansıdı! Karşıdan karşıya geçmek istemişti
14:41 Ali Babacan: Hükûmeti kuracağımız gün ifade özgürlüğü ve yargı bağımsızlığı ilk 90 dakikada çözülecek
14:37 Canlı yayında Alevilere hakaret eden şahıs gözaltına alındı
14:35 Ece Erken, şüphelinin yakalanmasının ardından Süleyman Soylu'ya teşekkür etti
14:32 Sedat Peker videolarında ismi geçen üç isim: Kurtuluş, Ay, Falyalı! Üçü de hayatta değil!
14:05 Duygulandıran hareket! Saldırıya uğrayan Atatürk anıtını formasında taşıdı
14:00 Halil Falyalı cinayetine ilişkin KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan dikkat çeken açıklama geldi
13:54 Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme! Aranan firari şüpheli Seccad Yeşil, yakalandı
13:44 Selin Ciğerci'nin onlarca karatlık yüzüğünün 9,5 milyon TL olduğu ortaya çıktı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2022 15:01:29. #1.13#
SON DAKİKA: Efeler'in enginarlarına özenli bakım - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement