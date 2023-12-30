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Efeler'in miniklerinden erken yılbaşı kutlaması - Son Dakika
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Efeler'in miniklerinden erken yılbaşı kutlaması

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın ilçeye kazandırdığı gündüz bakımevlerinde eğitim gören çocuklar, yılbaşını erken kutladı. Başkan Atay'ın Ata, Mimar Sinan, Adnan Menderes ve Cumhuriyet Mahallelerinde hizmete açtığı gündüz bakımevlerindeki 3, 4 ve 5 yaşlarındaki minikler, özenle hazırlandıkları eğlenceli bir programla yeni yıl neşesini doyasıya yaşadı. Gündüz bakımevlerinin renkli sınıfları; çocukların elleriyle yaptıkları yılbaşı süslemeleri ile adeta birer sanat galerisine dönüşürken, minikler de müzik ve dans performanslarıyla sınıflarını coşkuyla doldurdu. Yılbaşı coşkusunu içlerinde hisseden miniklerin ve ailelerin şimdiden yeni yılını kutlayan Başkan Atay, 'Gündüz bakımevlerimizdeki çocuklar, bir arada geçirdikleri keyifli zamanlarda birbirleriyle daha da kaynaşıyor, sosyalleşiyor. Bayramlarda ve özel günlerdeki böyle etkinlikler çocuklarımızın hayal dünyasını da genişletip onların gelişimlerine katkı sağlıyor. Efeler'imizin minik kalplerini mutlulukla doldurmaya, onların en iyi okul öncesi eğitimi almaları için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz' diye konuştu.

30.12.2023 - 14:04,
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Efeler'in miniklerinden erken yılbaşı kutlaması

AYDIN - Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın ilçeye kazandırdığı gündüz bakımevlerinde eğitim gören çocuklar, yılbaşını erken kutladı.

Başkan Atay'ın Ata, Mimar Sinan, Adnan Menderes ve Cumhuriyet Mahallelerinde hizmete açtığı gündüz bakımevlerindeki 3, 4 ve 5 yaşlarındaki minikler, özenle hazırlandıkları eğlenceli bir programla yeni yıl neşesini doyasıya yaşadı. Gündüz bakımevlerinin renkli sınıfları; çocukların elleriyle yaptıkları yılbaşı süslemeleri ile adeta birer sanat galerisine dönüşürken, minikler de müzik ve dans performanslarıyla sınıflarını coşkuyla doldurdu.

Yılbaşı coşkusunu içlerinde hisseden miniklerin ve ailelerin şimdiden yeni yılını kutlayan Başkan Atay, "Gündüz bakımevlerimizdeki çocuklar, bir arada geçirdikleri keyifli zamanlarda birbirleriyle daha da kaynaşıyor, sosyalleşiyor. Bayramlarda ve özel günlerdeki böyle etkinlikler çocuklarımızın hayal dünyasını da genişletip onların gelişimlerine katkı sağlıyor. Efeler'imizin minik kalplerini mutlulukla doldurmaya, onların en iyi okul öncesi eğitimi almaları için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Efeler\'in miniklerinden erken yılbaşı kutlaması
Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Efeler'in miniklerinden erken yılbaşı kutlaması - Son Dakika


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