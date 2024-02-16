Efes Selçuk Belediye Başkanı Engelsiz Yaşam Merkezi\'nde Ritim Çalışmalarına Katıldı

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Efes Selçuk Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nde düzenlenen ritim çalışmalarına katılan Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, "Engelsiz Yaşam Merkezimizde engelleri ritim eşliğinde keyifle ve sevgiyle aşıyoruz. Ritmimiz de keyfimiz de yerinde" dedi.

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Efes Selçuk Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nde düzenlenen ritim çalışmalarına katıldı. Merkezde devam eden ritim çalışmaları sırasında gerçekleştirdiği ziyarette Başkan Ceritoğlu Sengel, engelsiz çocukların keyfine ortak olmak ve onların yeteneklerini birebir keşfettiklerini görmekten büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Başkan Ceritoğlu Sengel, ayrıca engelli bireylerin yeteneklerini ve katkılarını topluma daha iyi yansıtabilmeleri için yapılan bu tür etkinliklerin oldukça önemli olduğunu kaydetti.