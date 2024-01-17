Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel\'in Belevi Şen Çocuk Atölyesi\'ne teşekkür

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Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in yaklaşık üç ay önce hayata geçirdiği Belevi Şen Çocuk Atölyesi, çocukların gelişimine katkı sağlarken, ailelerini de mutlu ediyor.

Belevi Şen Çocuk Atölyesinde ücretsiz eğitim gören çocukların mutluluğu yüzlerine yansırken, bu durumdan oldukça keyifli olan miniklerin aileleri yapılan bu hizmetin önemine dikkat çekerek, Filiz Başkana bir kez daha teşekkür ettiler.

Gelişim çağındaki çocuklar için hayata geçirilen Şen Çocuk Atölyesi'nde çocuklar, burada sadece eğlenmekle kalmayıp aynı zamanda gelişimlerine katkıda bulunan etkinliklerle zaman geçiriyorlar.

Gözleri arkada kalmadan çocuklarını emin ellere emanet eden anneler ve babalar, yapılan bu hizmetten dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Belevi Şen Çocuk Atölyesi'ne gittikleri günden beri evde bilgisayar, telefon ve tabletten uzak kalan çocukların daha çok sosyal etkinlikler ve el becerilerinin arttığını belirten aileler, büyük eksikliği olan böyle bir hizmeti Belevi halkına kazandıran Filiz Başkan'a teşekkür ettiler.