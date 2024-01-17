 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in Belevi Şen Çocuk Atölyesi'ne teşekkür - Son Dakika
Üye Girişi

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in Belevi Şen Çocuk Atölyesi'ne teşekkür

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in üç ay önce hayata geçirdiği Belevi Şen Çocuk Atölyesi, çocukların gelişimine katkı sağlarken, ailelerini de mutlu ediyor. Ücretsiz eğitim gören çocuklar, atölyede eğlenirken aynı zamanda gelişimlerine katkıda bulunan etkinliklerle zaman geçiriyorlar. Aileler, çocuklarının sosyal etkinlikler ve el becerilerinin arttığını belirterek Filiz Başkan'a teşekkür ettiler.

17.01.2024 - 19:58,  Güncelleme: 20:04
Abone Ol

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in yaklaşık üç ay önce hayata geçirdiği Belevi Şen Çocuk Atölyesi, çocukların gelişimine katkı sağlarken, ailelerini de mutlu ediyor.

Belevi Şen Çocuk Atölyesinde ücretsiz eğitim gören çocukların mutluluğu yüzlerine yansırken, bu durumdan oldukça keyifli olan miniklerin aileleri yapılan bu hizmetin önemine dikkat çekerek, Filiz Başkana bir kez daha teşekkür ettiler.

Gelişim çağındaki çocuklar için hayata geçirilen Şen Çocuk Atölyesi'nde çocuklar, burada sadece eğlenmekle kalmayıp aynı zamanda gelişimlerine katkıda bulunan etkinliklerle zaman geçiriyorlar.

Gözleri arkada kalmadan çocuklarını emin ellere emanet eden anneler ve babalar, yapılan bu hizmetten dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Belevi Şen Çocuk Atölyesi'ne gittikleri günden beri evde bilgisayar, telefon ve tabletten uzak kalan çocukların daha çok sosyal etkinlikler ve el becerilerinin arttığını belirten aileler, büyük eksikliği olan böyle bir hizmeti Belevi halkına kazandıran Filiz Başkan'a teşekkür ettiler.

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel\'in Belevi Şen Çocuk Atölyesi\'ne teşekkür
Kaynak: ANKA
YORUMLAR

Filiz Ceritoğlu Sengel, Selçuk, Çocuk, Efes, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in Belevi Şen Çocuk Atölyesi'ne teşekkür - Son Dakika


20:03
Tayland'da havai fişek fabrikasındaki patlamada can kaybı 23'e yükseldi Tayland'da havai fişek fabrikasındaki patlamada can kaybı 23'e yükseldi
20:02
Ziraat Türkiye Kupası'nda nefes kesen maç! Samsunspor Alanyaspor'u uzatmalarda yıktı Ziraat Türkiye Kupası'nda nefes kesen maç! Samsunspor Alanyaspor'u uzatmalarda yıktı
20:01
Moody's 17 Türk bankasının kredi notu görünümlerini durağandan pozitife çevirdi Moody's 17 Türk bankasının kredi notu görünümlerini durağandan pozitife çevirdi
19:34
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da üyesi olduğu Ax-3 misyonunun uzay yolculuğu ertelendi Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da üyesi olduğu Ax-3 misyonunun uzay yolculuğu ertelendi
19:25
TSK'nın Aden Körfezi, Somali karasuları ve Arap Denizi'ndeki görev süresi 1 yıl uzatıldı TSK'nın Aden Körfezi, Somali karasuları ve Arap Denizi'ndeki görev süresi 1 yıl uzatıldı
18:59
Bomba iddia! Icardi Türkiye'den ayrılmak istiyor Bomba iddia! Icardi Türkiye'den ayrılmak istiyor
17:52
AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ oldu AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ oldu
17:50
Tur 90+6. dakikada geldi! Nefes kesen maçta gülen taraf Gaziantep FK Tur 90+6. dakikada geldi! Nefes kesen maçta gülen taraf Gaziantep FK

Son Dakika
20:02 Ziraat Türkiye Kupası'nda nefes kesen maç! Samsunspor Alanyaspor'u uzatmalarda yıktı
20:03 Tayland'da havai fişek fabrikasındaki patlamada can kaybı 23'e yükseldi
20:01 Moody's 17 Türk bankasının kredi notu görünümlerini durağandan pozitife çevirdi
19:34 Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da üyesi olduğu Ax-3 misyonunun uzay yolculuğu ertelendi
19:25 TSK'nın Aden Körfezi, Somali karasuları ve Arap Denizi'ndeki görev süresi 1 yıl uzatıldı
18:59 Bomba iddia! Icardi Türkiye'den ayrılmak istiyor
17:52 AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ oldu
17:50 Tur 90+6. dakikada geldi! Nefes kesen maçta gülen taraf Gaziantep FK
17:25 Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda Canan Karatay'ı dolandıran şahıs yakalandı
17:21 Ertelenen Süper Kupa finali nerede oynanacak? Ali Koç, Murat Kurum'a yer işaret etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2024 21:05:35. #1.13#
SON DAKİKA: Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in Belevi Şen Çocuk Atölyesi'ne teşekkür - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement