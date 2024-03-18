Efes Selçuk Belediye Başkanı Gençlerle Buluştu - Son Dakika
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Efes Selçuk Belediye Başkanı Gençlerle Buluştu

Efes Selçuk Belediye Başkanı Gençlerle Buluştu

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Ayasuluk Kitap Kafe'de düzenlenen Açık Mikrofon Gençlik Buluşması'nda gençlerle bir araya geldi. Ceritoğlu Sengel, gençlerin sosyalleşme, kültür sanat etkinliklerine katılma ve spor yapabilecekleri alanların çoğaltılması için spor salonu ve gençlik merkezi projesini anlattı.

18.03.2024 11:27  Güncelleme: 11:34
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Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Ayasuluk Kitap Kafe'de düzenlenen Açık Mikrofon Gençlik Buluşması'nda Efes Selçuklu gençler ile buluştu. Yeni dönemde göreve geldiği takdirde hayata geçireceği projelerden bahseden Ceritoğlu Sengel, gençlerin sosyalleşme, kültür sanat etkinliklerine katılma, spor yapabilecekleri alanların çoğaltılmasına yönelik spor salonu ve gençlik merkezi projesini anlatarak, "Bir spor salonu ve gençlik merkezi ve kültür merkezini yapıp ondan sonra Efes Selçuk'un geleceğini gençlere teslim etmek istiyorum. O yüzden bol bol genç meclis üyemiz var" dedi.

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Efes Selçuklu gençler ile Ayasuluk Kitap Kafe'de düzenlenen Açık Mikrofon Gençlik Buluşması'nda bir araya geldi. Buluşmada gençler sorularını sordu, Başkan Ceritoğlu Sengel cevapladı.

Gençlerin sosyalleşebilecekleri alanlardan festivallere, kültür sanat etkinliklerine dair kendisine yöneltilen soruları içtenlikle cevaplayan Başkan Ceritoğlu Sengel, pandemiyle beraber değişen turizm anlayışının Efes Selçuk'ta festival anlayışını da değiştirdiğini belirterek "Pamucak'ta geçen sene Efes Selçuk'a sadece 4 günde 70 bin ziyaretçi geldi. Bizim için önemli bir husus da kentin içerisine ziyaretçi gelişinin önünü açmaktı. Bunu yapmanın en önemli yollarından biri bu festivaller. Gururla ve ısrarla söylüyorum. Türkiye'nin her yerinde festivaller iptal edilirken Efes Selçuk'ta müziğin sesi şahsi kefaletimi verdiğim için hem valilik ayağıyla hem de kaymakamlık düzeyinde ilişkilerimizi düzgün yürütebildiğimiz için. Türkiye'de her yerde müziğin sesinin kısıldığı bir ortamda Efes Selçuk'ta müzik bangır bangır devam etti" dedi.

GENÇLİK MERKEZİ İÇİN İKİNCİ DÖNEME TALİBİM

Gençlerin sosyalleşme, kültür sanat etkinliklerine katılma, spor yapabilecekleri alanların çoğaltılması gibi konular üzerine spor salonu ve gençlik merkezi projesini anlatan Başkan Ceritoğlu Sengel; "Yıl 1999. Ben 18 yaşındayım. 1999'dan beri sanıyorum devamlı olarak her seçim broşürüne giren proje gençlik ve spor merkezi ve spor salonudur. Her dönem bir şekilde projelere girer.  Benim de hayalimdi. Ama yapmadan gitmeye de niyetim yok. O yüzden ikinci döneme talibim. Bundan sonraki dönem içerisinde gerçekten en çok istediğim şey dediğim gibi 18 yaşımdan beri beklediğim şey. Yani bir spor salonu ve gençlik merkezi ve kültür merkezini yapıp ondan sonra Efes Selçuk'un geleceğini gençlere teslim etmek istiyorum. O yüzden bol bol genç meclis üyemiz var" dedi.

EFES SELÇUK ADI ARTIK HER YERDE

Geçen beş yılda Efes Selçuk'un tanınırlığının hiç olmadığı kadar arttığını belirten Ceritoğlu Sengel, "Efes Selçuk'un Saint Jean, Artemis, Efes Antik Kenti gibi birçok değeri var. Bütün bu değerleri Efes Selçuk adı altında bütünsel bir şekilde tanıtacağız dedik.  Daha önce de Gökçealan'da festival yapılıyordu mesela ama Gökçealan'ın bir coğrafi işareti yoktu, bir markası yoktu. Daha önce de şeftali şenliği yapılıyordu ama çikolatalı dondurma satılıyordu. Haber ya da diğer noktalarda ki fark etmişsinizdir de şöyle bir ulusal kanallara baksanız çok uzun zamandan beri ulusal kanallarda ya da daha büyük koltuklarda oturanlar tarafından Efes Selçuk isminin bu kadar sık duyulduğu bir dönem olmadı" diye konuştu.

Pandemi ve ekonomik krizin gençleri ve eğitimi olumsuz yönde etkilese de her zaman dayanışmayla olumsuzlukların üstesinden geldiklerini belirten Ceritoğlu Sengel; "Önümüzdeki beş yılda felaketlerden uzak, birbirine daha çok kenetlenmiş, kentlisine ve gerçekten kentine sahip çıkan bir Efes Selçuk hayalimizdir. Efes Selçuk'u marka kent yapmayı başardık Bundan sonra da dayanışmayla mutlu bir Efes Selçuk yapmak dileğimizdir" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Efes Selçuk Belediye Başkanı Gençlerle Buluştu - Son Dakika

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