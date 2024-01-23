Efes Selçuk Belediyesi Ahşap Boyama Kursu Kadınlara Sanat ve Yaratıcılık Sunuyor

Efes Selçuk Belediyesi'nin düzenlediği ahşap boyama kursuna katılan kadınlar, sanat ve yaratıcılıkla dolu bir sürece adım attı. Kurs, kadınlara ahşap malzemeler üzerinde kendi dünyalarını yaratma fırsatı sunarak, el becerilerini geliştirmelerine olanak sağlıyor.

Efes Selçuk Belediyesi'nin açtığı kurslara katılan kadınlar, ahşap yüzeylere renkli dokunuşlar ekleyerek benzersiz eserler ortaya çıkarıyorlar. Kursiyerler, aynı zamanda yıpranmış ya da değişim gerektiren mobilyalarına da geri dönüşüm fikirleri ile yeniden hayat veriyor. Haftada bir gün Ayasuluk Kafe'de düzenlenen kurs, kadınlara farklı teknikleri öğretmenin yanı sıra sanatın güven aşılayan etkilerini deneyimleme şansı da sunuyor.

Kadınların yeni beceriler kazanmalarına ve kendi aralarında güçlü bağlar kurmalarına yardımcı olan kurslara katılan kadınlar, bu olanakları kendilerine sağlayan Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'e teşekkür ettiler. Ahşap boyama kursu sayesinde sadece sanatsal yeteneklerini geliştirmekle kalmayıp aynı zamanda sosyal bir ortamda bir araya gelerek, yeni dostluklar kurmanın keyfini çıkardıklarını belirten kursiyerler, bu sayede yaptıkları çalışmaları da satışa sunarak ev ekonomisine katkı sağlıyor.