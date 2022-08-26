Efes Selçuk'ta 'Mahalle Sohbetleri'nin İlk Durağı Zafer Mahallesi Oldu - Son Dakika
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Efes Selçuk'ta 'Mahalle Sohbetleri'nin İlk Durağı Zafer Mahallesi Oldu

26.08.2022 13:05
Efes Selçuk'ta 'Mahalle Sohbetleri'nin İlk Durağı Zafer Mahallesi Oldu

Efes Selçuk Belediyesi tarafından “Halk İçin Halkla Birlikte” sloganıyla düzenlenen “Mahalle Sohbetleri”, Zafer Mahallesi ile başladı. Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, mahalle sakinlerinin sorularını cevapladı, sorunları dinledi.

Efes Selçuk Belediyesi tarafından "Halk İçin Halkla Birlikte" sloganıyla düzenlenen "Mahalle Sohbetleri", Zafer Mahallesi ile başladı. Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, mahalle sakinlerinin sorularını cevapladı, sorunları dinledi.

Başkan Ceritoğlu Sengel, sohbet öncesinde Zafer Mahallesi'nde bugüne kadar yapılan çalışmaları anlattı. Yurttaştan gelen yol, ilaçlama, temizlik ile ilgili sorulara da cevap veren Ceritoğlu Sengel, yurttaşın talep ve önerilerini başkan yardımcıları ve kurum amirleriyle birlikte dinleyerek not aldı.

Zafer Mahallesi sakinlerinin özellikle yol ile ilgili sorularını yanıtlayan Ceritoğlu Sengel, konuya ilişkin şunları söyledi:

"2019 yılından itibaren gelir gelmez asfaltlama çalışmalarına başladık. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla asfaltlama çalışmaları yaptık. Sonra baktık ki bu yeterli olamayacak. Hem Zafer Mahallesi hem de 14 Mayıs Mahallesi için İller Bankası'ndan kredi kullandık. Kimi caddelerde kaldırımlarımız bile yoktu. O caddelere kaldırım yaptık. Buna karşın yollarının yapılmadığı söyleyen vatandaşlarımıza şunu söyleyebilirim; eğer sokağınızda altyapı çalışmaları bitmediyse biz o yola giremiyoruz. Altyapısı henüz bitmemiş yollarda çalışma yaparsak belediyeye, benim şahsıma ve memurlarıma kamu zararı çıkıyor. Sebebi de şu, altyapısı henüz bitmediğinden biz yolu ve taşı yapmış oluyoruz. Ama sonrasında altyapı çalışmaları tekrar başladığında bizim vermiş olduğumuz para boşa gittiğinden kamu zararı olarak hanemize yazılıyor. Bizim amacımız altyapı çalışmalarının tamamlanması ve sonrasında yolları yapmaktır."

Ceritoğlu Sengel, Zafer Mahallesi sakinlerine, "Efes Selçuk, bu kentte yaşayan herkesin bu kente sahip çıkmasıyla daha iyi yerlere gelecektir. Katılımınız için hepinize teşekkür ederim" sözleriyle veda etti.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Efes Selçuk'ta 'Mahalle Sohbetleri'nin İlk Durağı Zafer Mahallesi Oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Efes Selçuk'ta 'Mahalle Sohbetleri'nin İlk Durağı Zafer Mahallesi Oldu - Son Dakika
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