Efes Selçuklu Çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı\'nı Kutluyor

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Efes Selçuklu çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bir kez daha çocuk şenliği ile kutlayacak.

Efes Selçuk Belediyesi tarafından 23 Nisan Salı günü Pazar Yeri'nde çeşitli atölyeler düzenlenecek.

Çocukların büyük bir coşku ve neşeyle katılacağı etkinlikler kapsamında Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi Zeka Oyunları Atölyesi, İsabey Gündüz Bakımevi El Becerileri Atölyeleri, AÇEV Efesli Babalar Topluluğu Oyun Atölyeleri, Efes Selçuk Belediyesi Sahne Etkinlikleri düzenlenecek.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Pazar Yeri'nde düzenlenecek etkinliklerle eğlenecek olan Efes Selçuklu çocuklar, aynı zamanda 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramının da coşkusunu yaşayacak. 23 Nisan Çocuk Şenliği kapsamında yüz boyama, sosis balon, pamuk şeker, patlamış mısır, maskotlar, dev xox gibi eğlenceli etkinlikler de yer alacak.

Salı günü saat 13.00'de Pazar Yerinde başlayacak etkinliklere tüm Efes Selçuklu Çocuklar ve aileleri katılım gösterebilecek.