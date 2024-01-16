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Efes Tarlası Yaşam Köyü'nde Kadın Üreticilere Zeytin Ağacı Budama Eğitimi Verildi - Son Dakika
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Efes Tarlası Yaşam Köyü'nde Kadın Üreticilere Zeytin Ağacı Budama Eğitimi Verildi

Efes Tarlası Yaşam Köyü Toprak Okulu'nda düzenlenen zeytin ağacı budama eğitimleri, kadın üreticiler tarafından yoğun ilgi gördü. Selçuk Belediyesi ve Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi tarafından düzenlenen eğitimde, kursiyerler teorik bilgileri öğrendikten sonra zeytinlik bahçesinde uygulamalı olarak eğitimlerini tamamladılar. Eğitim sonunda katılımcılara sertifikaları verildi. Çiftçiler ise eğitimden memnun kaldıklarını belirttiler.

Efes Tarlası Yaşam Köyü\'nde Kadın Üreticilere Zeytin Ağacı Budama Eğitimi Verildi
16.01.2024 - 14:04,
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Efes Tarlası Yaşam Köyü Toprak Okulunda, kadın üreticiler için düzenlenen zeytin ağacı budama eğitimleri yoğun ilgi gördü.

Selçuk Belediyesi ve Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, kadın üreticiler için zeytin budama eğitimi düzenledi. Okuldaki görseller üzerinden verilen eğitimin ardından kursiyerler, zeytinlik bahçesine geçerek eğitimlerini uygulamalı olarak tamamladı. Eğitim sonunda ise katılımcılara sertifikaları verildi.

Budamanın meyvecilik açısından önemine dikkat çeken Efes Tarlası Yaşam Köyü Koordinatörü Ziraat Mühendisi Mustafa Kemal Özdalyan, "Meyvecilikte verim açısından yapılan en önemli uygulamalardan birisi de budamadır. Bu bilinçle Efes Tarlası Yaşam Köyü Toprak Okulu olarak zeytin ağacı budama eğitimi gerçekleştirdik. Bu eğitimlerimizin gerçekten yoğun bir talep görmesi bizi çok mutlu ediyor" dedi.

Eğitime yoğun ilgi gösteren çiftçilerde, zeytin ağacı budama eğitiminden oldukça memnun kaldıklarını ifade etti. - İZMİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Efes Tarlası Yaşam Köyü'nde Kadın Üreticilere Zeytin Ağacı Budama Eğitimi Verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Efes Tarlası Yaşam Köyü'nde Kadın Üreticilere Zeytin Ağacı Budama Eğitimi Verildi - Son Dakika
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