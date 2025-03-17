Ege Üniversitesi öğrencileri Çanakkale şehitlerinin huzuruna çıktı - Son Dakika
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Ege Üniversitesi öğrencileri Çanakkale şehitlerinin huzuruna çıktı

Ege Üniversitesi öğrencileri Çanakkale şehitlerinin huzuruna çıktı

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'ın öncülüğündeki öğrenciler, Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü dolayısıyla şehitlik ziyaretinde bulundu.

17.03.2025 11:19
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Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'ın öncülüğündeki öğrenciler, Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü dolayısıyla şehitlik ziyaretinde bulundu.

Şanlı zaferin yıl dönümünde destan yazılan toprakları gezen Egeli öğrenciler, şehitlerin manevi huzurunda duygu dolu anlar yaşadı. Egeli gençler, Rektör Prof. Dr. Budak ile birlikte şehitler için dua okuyarak çiçek bıraktı.

Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinliklerimiz kapsamında, milletimizin bağımsızlık uğruna verdiği eşsiz mücadelenin simgesi olan Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümünde, öğrencilerimizle birlikte Çanakkale Şehitlikleri ve Anıtlarını ziyaret ettik. 70 yıllık köklü ve tam akredite, sağlık temalı, öğrenci odaklı bir araştırma üniversitesi olarak öğrencilerimizde oluşturduğumuz milli değerlerimizi ve mirasımızı sonsuza kadar koruma bilinciyle, geleneksel hale getirdiğimiz tarihi ziyaretlerimizi bu yıl da gerçekleştirmiş olmanın gururunu yaşıyoruz. Çanakkale Şehitleri Abidesi'ni ziyaretimiz sırasında, 110 yıl önce yazılan destanı derin bir hürmetle anarak, bizlere mukaddes bir vatan emanet etmek uğruna Çanakkale Savaşı'nda canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yad ettik. Şanlı bayrağımızın göklerde dalgalandığı her an, 'Çanakkale Geçilmez' sözünün milletimizin sarsılmaz iradesinin simgesi olduğunu hatırlıyor, bu eşsiz zaferin yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan uğruna canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum" dedi.

"Tarihimiz büyük zaferlerle dolu"

Gençlere seslenen Prof. Dr. Budak, "Önünüzde uzun bir yaşam var. Çeşitli zorluklarla karşılaşacaksınız. Bu zorluklara karşı moraliniz bozulduğunda en büyük motivasyon kaynağınız Çanakkale Zaferi'nin kazanılma hikayesi olsun. Burada yaşanan imkansızlıklara ve zorluklara rağmen kazanılan zaferi düşünün. Bugün, bu tarihi toprakları gezeceksiniz ve hepinizin tüyleri diken diken olacak. Atalarımız, burada canlarını vererek bize bu toprakları emanet ettiler. Bu ülkenin her karış toprağının kıymetini bilmemiz gerekiyor. Sizler de içinde bulunduğumuz bilim çağında ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için canla başla çalışmalısınız. Bizim tarihimiz çok geniş kapsamlı, büyük zaferlerle dolu bir tarih. Bu bakımından motivasyon kaynaklarımız da çok fazla. Bu vatan, siz gençlere emanet edildi. Bunu unutmayın" diye konuştu.

Gezi kapsamında Seyit Onbaşı Anıtı, Namazgah Tabyası, Kilitbahir, Conkbayırı, Atatürk Anıtı, Anzak Koyu ve 57. Alay Şehitliği, Çanakkale Zafer Abidesi gibi ecdadın tarih yazdığı mekanları ziyaret eden öğrenciler, Çanakkale Zaferi'nin kazanıldığı yerleri yakından görebilme imkanı buldukları için duygulandıkları, mutlu ve gururlu olduklarını söylediler. - İZMİR

Kaynak: İHA

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