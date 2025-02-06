EGİAD Depremi Anma Günü Mesajı - Son Dakika
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EGİAD Depremi Anma Günü Mesajı

EGİAD Depremi Anma Günü Mesajı

Kaan Özhelvacı, depremi anarak güvenli yapılaşmanın önemini vurguladı ve dayanışma çağrısı yaptı.

06.02.2025 13:45
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Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Özhelvacı, 6 Şubat Depremi'nde yaşamını yitirenleri saygı ve rahmetle anarak, yıkıcı depremin geleceğe dair sorumluluklarımızı bir kez daha hatırlattığını söyledi. Özhelvacı; "Deprem değil, ihmallerle inşa edilen yapılar can aldı" dedi.

EGİAD Başkanı Özhelvacı, 6 Şubat Depremi'nin toplumsal hafızada derin izler bıraktığını belirterek, "İki yıl önce yaşadığımız o kara gün, hepimizde derin bir yara açtı. Ege Denizi'nde meydana gelen son depremler de ülkemizin bu gerçekle her an yüzleştiğini bir kez daha gözler önüne serdi. 2020'de İzmir'de yaşadığımız depremde 117 vatandaşımızı kaybettik. Bu acı tecrübeler, bizlere güvenli yapılaşmanın bir tercih değil, zorunluluk olduğunu gösteriyor. Güvenli kentler inşa etmekte geciktiğimiz her gün, toplumumuz için büyük bir risk teşkil ediyor. Eğer vicdanı ve liyakati rehber edinmezsek, daha birçok felaket karşısında tarifsiz acılar yaşamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Depremden etkilenen illerdeki genç iş insanı dernekleriyle kardeş kurum statüsünde iş birliklerini sürdürdüklerini belirten Özhelvacı, "Bu şehirlerin yeniden kalkınma sürecinde ekonomik destek büyük önem taşıyor. EGİAD olarak, iş dünyasının bölgeye yatırım yapma konusunda daha etkin hareket etmesi gerektiğinize inanıyoruz. 6 Şubat depreminin yıl dönümünde, hayatını kaybedenleri rahmetle anıyor, geride kalanlara sabır ve dayanma gücü diliyoruz. Birlik ve dayanışma ruhuyla, daha güvenli bir gelecek inşa etmek için çalışmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel EGİAD Depremi Anma Günü Mesajı - Son Dakika

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