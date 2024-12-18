Eğil Belediye Başkanı ve Kaymakamı Ankara'da Yatırım Görüşmeleri Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Eğil Belediye Başkanı ve Kaymakamı Ankara'da Yatırım Görüşmeleri Gerçekleştirdi

Eğil Belediye Başkanı ve Kaymakamı Ankara\'da Yatırım Görüşmeleri Gerçekleştirdi

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinin Belediye Başkanı Fırat Seydaoğlu ve Kaymakamı Volkan Hülür, Ankara'da çeşitli bakanlıklarla görüşerek doğalgaz ve hastane projeleri için destek arayışında bulundu.

18.12.2024 16:25  Güncelleme: 16:29
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Diyarbakır'ın Eğil Belediye Başkanı Fırat Seydaoğlu ve Eğil Kaymakamı Volkan Hülür, ilçedeki yatırımlar için Ankara'da görüşmeler gerçekleştirdi.

Doğalgaz projesi için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu ile görüşen Belediye Başkanı ve beraberindekiler, 25 yataklı devlet hastanesi projesi için de Sağlık Bakan Yardımcısı Hüseyin Kürşat Kırbıyık ile görüştü.

Maliye Bakan Yardımcısı İlhan Hatipoğlu ile yapılan ziyaret sırasında, ilçenin çeşitli projeleri için maddi kaynakların temin edilmesi ve sürdürülebilir yatırımların desteklenmesi konuları görüşüldü.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz ile gerçekleştirilen toplantıda ise Eğil'de planlanan altyapı projeleri değerlendirildi. İlçenin ulaşım ağını güçlendirmek ve altyapı sorunlarını çözmek adına atılacak adımlar üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eğil Belediye Başkanı ve Kaymakamı Ankara'da Yatırım Görüşmeleri Gerçekleştirdi - Son Dakika

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