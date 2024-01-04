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Eğirdir Gölü'nde 170 adet kerevit sepeti tespit edildi - Son Dakika
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Eğirdir Gölü'nde 170 adet kerevit sepeti tespit edildi

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde gerçekleştirilen su ürünleri denetiminde, kaçak avcılıkta kullanılan 170 adet kerevit sepeti ele geçirildi. İl ve ilçe tarım ve orman müdürlükleri tarafından gerçekleştirilen denetim sonucunda, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu çerçevesinde sepetlere el konuldu ve canlı olan kerevitler göle iade edildi.

04.01.2024 - 17:14,
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Eğirdir Gölü'nde 170 adet kerevit sepeti tespit edildi

ISPARTA - Isparta'nın Eğirdir ilçesinde ekipler tarafından gerçekleştirilen su ürünleri denetiminde kaçak avcılıkta kullanılan 170 adet kerevit pinteri ele geçirildi.

Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Ekipleri kaçak avcılıkla mücadele çerçevesinde, Eğirdir Gölü'nde ortak denetim gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen denetim sonucunda kaçak avcılıkta kullanılan kerevit 170 adet sepetleri tespit edildi. 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu çerçevesinde 170 adet kerevit sepetine el konularak, canlı olan kerevitler ekipler tarafından göle iade edildi.

Eğirdir Gölü\'nde 170 adet kerevit sepeti tespit edildi
Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Eğirdir Gölü'nde 170 adet kerevit sepeti tespit edildi - Son Dakika
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