Eğitim-İş Trabzon Şube Başkanı'ndan KPSS Tepkisi: "Adil Bir Sınav Uman Yurttaşlarda İnfial Yaratmıştır"

ESRA NUR PERVAN

Eğitim-İş Trabzon Şube Başkanı Tamer Özlü KPSS sorularının sızdırıldığı iddiası için "KPSS'deki onlarca soru, bir yayınevinin aylar önce yayımladığı deneme testleriyle bire bir aynı çıkmıştır. Sadece soruların değil, cevap şıklarının bile tamamen aynı olduğuna yönelik iddialar ve fotoğraflar, adil bir sınav uman yurttaşlarda infial yaratmıştır" dedi.

Eğitim-İş Trabzon Şube Başkanı Tamer Özlü KPSS sorularının sızdırıldığı iddiasına ilişkin açıklama yaptı. Özlü şunları söyledi:

"ADİL BİR SINAV UMAN YURTTAŞLARDA İNFİAL YARATMIŞTIR"

"31 Temmuz tarihinde yapılan KPSS oturumları iptal edildi kral çıplak. Yıllardır tartışılmayan, şaibelerle gündeme gelmeyen tek bir sınav dahi düzenleyemeyen ÖSYM, sadece bu konuda yaratabildiği istikrarı sürdürmektedir. Binlerce insanın kamuda çalışabilmek için aylardır hazırlandığı 31 Temmuz tarihinde 2 oturum şeklinde yapılan 2022 KPSS, çok vahim iddialarla gündeme geldi Sosyal medyada da paylaşılan iddialara göre, KPSS'deki onlarca soru, bir yayınevinin aylar önce yayımladığı deneme testleriyle bire bir aynı çıkmıştır. Sadece soruların değil, cevap şıklarının bile tamamen aynı olduğuna yönelik iddialar ve fotoğraflar, adil bir sınav uman yurttaşlarda infial yaratmıştır. Yüzlerce aday konuya ilişkin CİMER'e şikayette bulunduğunu belirtirken, onlarcası da dava açacağını ilan etmiştir."

"SON DÖNEMDE YAPILAN TÜM SINAVLAR İNCELENMELİDİR"

Tamer Özlü gençlerin umutlarıyla oynayanların en ağır cezaya çarptırılması gerektiğini belirterek şöyle konuştu:

"Henüz uzak olmayan bir geçmişte, sınav sorularının FETÖ mensuplarına sızdırıldığı, sızdıranların değil bu hırsızlığı ifşa edenlerin yargılandığı düşünüldüğünde, ne yazık ki bu vahim iddiaların imkansız olduğunu söylemek mümkün olmamaktadır. Sınavın iptal edilmesi yetmez. Son dönemde yapılan tüm sınavlar incelenmelidir, gençlerin umutlarıyla oynayanlar yargılanmalı ve en ağır cezaya çarptırılmalıdır. KPSS skandalının ağır bedelleri olmalı. Cemaatler bu makamlardan uzak tutulmalı. ÖSYM kadroları en önemli kadrolardır, bu kadrolara yapılan atamalar incelenmeli. Her sınavda şaibe oluyorsa atayanlar da atananlar da şaibelidir. ÖSYM açılımı adeta 'Önceden Seçme Yerleştirme Merkezi' haline getirmişlerdir. Liyakatin neden önemli olduğunu bir kez daha gördük. Bu ülkenin pırıl pırıl çocuklarının emeklerini çaldınız, Ahmet Arif'in dediği gibi 'Bahçeleriniz bahar görmesin.'

"KAMUDA ÇALIŞABİLMENİN TORPİL VE KOPYADAN DEĞİL, AKIL VE ALIN AKLIĞINDAN; LİYAKATTEN GEÇTİĞİ BİR DÜZEN KURULACAK"

Eğitim-İş olarak; başöğretmenimizin bize emanet ettiği, ülkenin geleceği olan gençlerimizin umutlarının karartılmasına sessiz kalmayacağımızın altını çiziyoruz. İlgili kurumlarımızla KPSS'ye dair her iddiayı kapsamlı biçimde araştırdığımızı ve bu araştırmalarımızın sonucunda iddialar doğrulandığı taktirde hem kamuoyunu bilgilendirme hem de hukuken hesap sorma görevimizi yerine getireceğimizi ilan ediyoruz. Bugünkü koşulların verdiği suni dokunulmazlıkla hırsızlığa kalkışanlara Eğitim-İş olarak bir tüyo da biz veriyoruz: Kamuda çalışabilmenin torpil ve kopyadan değil, akıl ve alın aklığından; liyakatten geçtiği bir düzen kurulacak ve o düzende bugün ve geçmişte işlenen suçların hesabı sorulacaktır."