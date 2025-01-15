Eğitim Turizmi ile Türkiye'ye Binlerce Öğrenci - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Eğitim Turizmi ile Türkiye'ye Binlerce Öğrenci

NATILLUS, her yıl 8-18 yaş arası binlerce öğrenciye Türkiye'de eğitim ve kültürel deneyim sunuyor.

15.01.2025 23:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eğitim turizmine büyük katkı

Binlerce öğrenci, o programla Türkiye'ye geliyor

BURSA - Tatil ve sağlık turizmiyle Türkiye her yıl milyar dolarlık gelir elde ederken, NATILLUS tarafından organize edilen eğitim turizmiyle de yılda binlerce öğrenci kültür elçisi olarak Bursa'da ağırlanıyor.

Seva Holding bünyesinde faaliyet gösteren NATILLUS, kültür ve eğitim programlarıyla binlerce öğrencinin geleceğine ve eğitimine yön verirken, sadece Türkiye'de değil, dünyada fark ettirmeye devam ediyor. NATILLUS Programı, 95 ülkedeki 600 acentesiyle, her yıl 8-18 yaş arası öğrencileri Türkiye'deki yaz ve kış kamplarında ağırlayarak katma değeri yüksek bir 'yerinde ihracat' gerçekleştiriyor.

NATILLUS'un programları kapsamında Moğolistan'dan gelen 25 öğretmeni okullarında misafir eden Seva Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Özel Şahinkaya Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Şahinkaya, "NATILLUS eğitim turizmi şirketimiz, dünya üzerinde 95 ülkede 600 üzerinde acenteyle hizmet veriyor. Bu program kapsamında Moğolistan'dan gelen öğretmenlere hem eğitim sistemimizi tanıttık hem de Türkiye'nin kültürel zenginliklerini keşfetme fırsatı sunduk. Bir hafta boyunca öğretmenlerimizle eğitim çalışmaları ve kültürler arası etkileşim gerçekleştirdik" dedi. Şahinkaya, "Dünyadan Türkiye'ye eğitim turizmi kapsamında yaz okullarına ve diğer dil öğrenme programlarına öğrencilerin yanı sıra öğretmenleri de getiriyoruz. Öğretmenlerimizi Türkiye'deki eğitim faaliyetleriyle ilgili bilgilendirmek istiyoruz. Bu çerçevede Moğolistan Güney Kobi eyaletinin yetkilileri bizimle iletişime geçerek birlikte kültürler arası değişim ve eğitim çalışması yapmak istedi. NATILLUS programları ile eyaletlerinde var olan 14 okulun 25 öğretmenini Bursa'da ağırladık. Misafir öğretmenlerimiz bir hafta boyunca okullarımızdaki eğitim faaliyetlerine katıldılar. Farklı alanlarda eğitimler vermemizin yanı sıra Türkiye'nin de kültürel tanıtımına katkıda bulunacağız" dedi.

Yaz ve kış kamplarının kendileri için bir ideal olduğunu ifade eden Şahinkaya, "Ülkemizden yaz veya dil okullarına İngiltere'ye, Amerika'ya çok sayıda öğrenci gidiyor. Dolayısıyla onların ekonomilerine ve sosyal hayatlarına katkıda bulunuyor. NATILLUS eğitim programlarını ilk etapta 'Türk rüyası' adı altında 8 yıl önce başlattık. Biz de dünyadan eğitim turizmi çerçevesinde ülkemize öğrencileri getirmeyi planladık. Ancak Türkiye'ye gelen öğrencilerin yaşları genellikle 18 yaş üzeri oluyor. 18 yaşından sonra üniversite öğretimi için gelen öğrenciler, kültür elçisi olarak farklı ülkelere dağılıyor. Bu noktada çok ciddi bir çalışma ve emek var. Ancak 18 yaşının geç olduğu iddiasıyla yola çıktık. 8-18 yaş arasındaki çocukları yaz okulları, kış okulları ve farklı kültürel eğitim programları çerçevesinde Türkiye'de ağırlıyoruz. Bu programlar2 hafta, 3 hafta veya aylık olarak değişiyor" dedi.

Türkiye'ye gelen 8 ve 18 yaş arası öğrencilere sadece eğitim değil, kültürel gezilerde düzenlediklerini belirten Şahinkaya, "Gelen öğrencilere, İngilizce ve farklı yabancı dil eğitimi veriyoruz. Bu yabancı dil eğitimiyle beraber çocuklarımız ülkemizi tanıyorlar. Türkiye'ye bir bağları oluşuyor. Ondan sonraki senelerde kendileri turistlik amaçlı ya da eğitim amaçlı geliyorlar. Dolayısıyla 8-18 yaş programlarla ülkemizi, dünyadaki öğrencilere tanıtıyoruz. Peru'dan Çin'e kadar her bölgede acentemiz var. Binlerce öğrenciyi Türkiye'ye getiriyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Türkiye, Kültür, Turizm, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eğitim Turizmi ile Türkiye'ye Binlerce Öğrenci - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:57 Kadıköy’de deniz yüzeyinde ürküten görüntü Kadıköy'de deniz yüzeyinde ürküten görüntü
23:08 Erdoğan: Gazze’nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz Erdoğan: Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz
22:39 Biden ’Ateşkes senin mi Trump’ın mı eseri’ sorusuna böyle yanıt verdi Biden 'Ateşkes senin mi Trump'ın mı eseri?' sorusuna böyle yanıt verdi
22:10 Hamas’ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı Hamas'ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı
20:00 19 Ocak’ta başlayacak İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları 19 Ocak'ta başlayacak! İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları
09:24 Halit Ergenç menajeri Ayşe Barım’ı savundu ’’Ahlaksız senaryolar’’ Halit Ergenç menajeri Ayşe Barım'ı savundu! ''Ahlaksız senaryolar''
09:18 “Sınıfta sigara içmeyin“ dedi, çıkışta bıçaklandı "Sınıfta sigara içmeyin" dedi, çıkışta bıçaklandı
09:14 Malatya’da tır kazası: 2 kişi hayatını kaybetti Malatya'da tır kazası: 2 kişi hayatını kaybetti
09:10 Süper Lig’e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe’den yapıyor Süper Lig'e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe'den yapıyor
08:49 Erdoğan’dan “Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı“ sorusuna çok net yanıt Erdoğan'dan "Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı?" sorusuna çok net yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2025 01:32:32. #1.12#
SON DAKİKA: Eğitim Turizmi ile Türkiye'ye Binlerce Öğrenci - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.