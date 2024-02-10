Ehliyetsiz sürücü polisin elinden kaçmak için yapmadığını bırakmadı... O anlar kamerada - Son Dakika
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Ehliyetsiz sürücü polisin elinden kaçmak için yapmadığını bırakmadı... O anlar kamerada

Ehliyetsiz sürücü polisin elinden kaçmak için yapmadığını bırakmadı... O anlar kamerada

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin dur ihtarına uymayan ehliyetsiz motosiklet sürücüsü polisin takibi sonucunda yakalandı. Polis, motosikletten inmeyip halen kaçmaya çalışan sürücüyü zorla indirip yere yatırdı.

10.02.2024 23:23
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Ehliyetsiz sürücü polisin elinden kaçmak için yapmadığını bırakmadı... O anlar kamerada

Bir eliyle kendi motosikletini tutmaya çalışan polis, diğer eliyle ensesinden yakaladığı motosikletliyi bırakmadı

Polis, motosikletten inmeyip halen kaçmaya çalışan sürücüyü zorla indirip yere yatırdı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin dur ihtarına uymayan ehliyetsiz motosiklet sürücüsü polisin takibi sonucunda yakalandı.Polisin motosikletiyle önünü kesip durdurduğu motosiklet sürücüsü, yine kaçmaya çalışınca polis zor anlar yaşadı. Bir eliyle kendi motosikletini tutmaya çalışan polisin, diğer eliyle ensesinden yakaladığı motosikletliyi bırakmayıp durdurmaya çalıştığı anlar kameralara yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Şekerhane Mahallesi Tevfikiye Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, polisin dur ihtarına uymayan 07 BCC 199 plakalı motosikleti kullanan, ismi henüz öğrenilemeyen 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü polisten kaçmaya başladı. Polisin peşinde olduğu motosikletli sürücü Fatih Sokak'tan Tevfikiye Caddesi'ne çıktığı sırada dengesini kaybederek 07 NA 2896 plakalı Audi marka otomobile çarparak durabildi. Olay yerine çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisler kaçan sürücüyü motosikletin devrildiği noktada yakaladı. Ancak motosikletten inmeyen sürücü, trafik polisi motosikletinden inmeden kaçmaya çalışınca,motorize trafik polisinin müdahalesiyle karşılaştı. Bir eliyle kendi motosikletini kontrol etmeye çalışan trafik polisi, diğer eliyle ensesinden tuttuğu motosiklet sürücüsünü bırakmadı. Polisin tutmaya çamlı>lasına rağmen motosikletin gazına yüklenip kaçmaya çalışan şüpheli, vatandaşların da devreye girmesiyle hareket edemedi. Şüpheliyi bırakmadan motosikletinden inen trafik polisi, yine ısrarla kaçmaya çalışan sürücüyü yere yatırıp etkisiz hole getirdi. Gene takviye ekiplerle gözaltına alınan sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ehliyetsiz sürücü polisin elinden kaçmak için yapmadığını bırakmadı... O anlar kamerada - Son Dakika


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