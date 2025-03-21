Ekrem İmamoğlu'na Gözaltına Alınmasına Tepki

(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Aras, "Seçimle gelen seçimle gider. Yargı ve baskı unsurlarıyla görevinden alınamaz, alınmamalıdır. Halkımız her şeyin farkında ve tepki gösteriyor. Ekrem İmamoğlu'ndan terörist çıkartamazsınız" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi ve ardından gözaltına alınmasına ilişkin açıklama yaptı. Aras, şu ifadelere yer verdi:

"Ekrem İmamoğlu'ndan terörist çıkartamazsınız. Ekrem İmamoğlu'ndan yolsuzluk yapacak bir hırsız çıkartamazsınız. Ama şunu yapabilirsiniz; bu gerekçeleri öne sürerek Ekrem İmamoğlu'nun elinden, 16 milyon İstanbullunun oylarıyla seçilmiş bir belediye başkanının elinden belediye başkanlığını işte bu şekildeki uygulamalarla belki almayı düşünebilirsiniz. Şu anda da değişik şeyler konuşuluyor. Seçimle gelen seçimle gider. Seçimle gelen, yargı veya farklı unsurlarla, baskı unsurlarıyla görevinden alınamaz, alınmamalıdır. Halkımız bunu görüyor. Halkımız her şeyin farkında."

"Oldu bittilere karşı hep beraber ses yükselteceğiz"

Muğlalıları saat 20.30'da Sınırsızlık Meydanı'na davet eden Aras, şunları söyledi:

"Vatandaşlarımızın zaten Türkiye'de şu anda her platformda yaptığı, gösterdiği tepkiyi de hep birlikte izliyoruz. Bizler de sessiz kalmayacağız. Oldu bittilere hiçbir şekilde boyun eğmeyeceğiz. Biz de bugün saat 20.30'da sınırsızlık meydanında yine toplanıyoruz halkımızla beraber. Bu yapılmaya çalışılan baskılara yapılmaya çalışılan oldu bittilere karşı yine oradan hep beraber ses yükselteceğiz. Ben bütün Muğla'da hemşehrilerimiz Sınırsızlık Meydanı'nda bekliyorum. Türkiye Cumhuriyeti yüzyıllık bir çınardır. Türkiye Cumhuriyeti'nin Anayasa'sı vardır. Türkiye Cumhuriyeti'nin yasaları vardır. Türkiye Cumhuriyeti'nde insan hakları vardır, demokrasi vardır. Bunları askıya almaya çalışırsanız, bunlarla ilgili yine farklı yöntemlerle hareket etmeye çalışırsanız, bu halkla tabii ki sesini yükseltir, tepki gösterir. 'Ben yaptım oldu. Hiç kimse sesini çıkartmasın, kimse tepki göstermesin'... Dünya'da böyle bir olay yok. Şöyle; Anayasa'nın 34. maddesinde her vatandaş demokratik hakkını kullanarak kimseden izin almadan gösteri yapmaya, eylem yapmaya, açıklama yapmaya muktedirdir, hakkı vardır. Anayasa bu hakkı verir. Devleti kuran da bu halk olduğuna göre Anayasa'yı yapan da halk olduğuna göre vatandaşlarımızın anayasal hakkını kullanmayı önlemeye de kimsenin yeltenmemesi lazım bana göre. Şiddete, vandallığa kimse müsade etmez."

"Her şey halkımızın bakış açısını dizayn etmek için planlanmış"

Ahmet Aras, Ekrem İmamoğlu'na destek için İstanbul'a gideceğini belirterek, şunları söyledi:

"Yine Sayın Genel Başkanımızın ve parti yöneticilerimizin yanında hep birlikte Ekrem Başkanımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz. Düşünün en son olanları da işte bugün metroların yapım işine de yine el atılmış. Daha suçlu, suçsuz kimse belli değil. Bir masumiyet karinesi var değil mi? Yani sonuçta şu anda henüz daha mahkemeye de çıkarılmamış ama şu anda bakıyoruz ki suçlu ilan edilmişler, malına mülküne el konmuş. Ondan sonra bütün kanallarda şu anda özellikle yandaş kanallar dediğimiz kanalların hepsinde bir algı yönetimi başlatılmış. Her şey halkımızın yine bu konudaki bakış açısını dizayn etmek için planlanmış görüyoruz. Bunların hepsini yaşıyoruz hep beraber. İşte biz de bütün bu algı yönetimine rağmen bütün bu baskılara rağmen tabii ki bu yapılan oldu bittiye karşı haksızlığa, hukuksuzluğa karşı sesimizi çıkartacağız. Gerektiğinde İstanbul'da da veya bir başka bir bölgede de yerimizi alacağız."