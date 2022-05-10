Ekrem İmamoğlu'na 'Limon Kumpası' Davasında Yetkisizlik Kararı Çıktı, Dava Dosyası Erdemli'ye Gidecek - Son Dakika
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Ekrem İmamoğlu'na 'Limon Kumpası' Davasında Yetkisizlik Kararı Çıktı, Dava Dosyası Erdemli'ye Gidecek

10.05.2022 15:46

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Mersin’den 100 ton limon satın aldırıp, İstanbul’da vatandaşa ücretsiz dağıttırmasıyla ilgili kurmaca haber yaparak, "Yandaş üreticiden alıyor" algısı yarattığı iddia edilen ve çekilen görüntüleri paylaşan üretici ve kameraman hakkında açılan davada yetkisizlik kararı verildi. İstanbul’da açılan davanın, suç yeri olan Mersin’in Erdemli ilçesine gönderilmesi kararlaştırıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Mersin'den 100 ton limon satın aldırıp, İstanbul'da vatandaşa ücretsiz dağıttırmasıyla ilgili kurmaca haber yaparak, "Yandaş üreticiden alıyor" algısı yarattığı iddia edilen ve çekilen görüntüleri paylaşan üretici ve kameraman hakkında açılan davada yetkisizlik kararı verildi. İstanbul'da açılan davanın, suç yeri olan Mersin'in Erdemli ilçesine gönderilmesi kararlaştırıldı.

Yapılan kurgu haber sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, üretici, kameraman ve haber sitesi hakkında 25.4.2020'de Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Şikayet sonrası savcılık, Erdemli Yerel Diriliş Gazetesi imtiyaz sahibi Mahmut Dölek, çiftçi gibi konuşan arkadaşı Ömer Tuncel, cep telefonu ile görüntüyü çektiği ileri sürülen eski Demokrat Parti İlçe Başkanı Emrah Toraman'ın yanı sıra eski Kumkuyu Belde Belediye Başkanı Ömer Sezer'in ifadeleri alındı.

8 AY SONRA İDDİANAME HAZIRLANMIŞTI

Savcılığın olaydan 8 ay sonra hazırladığı iddianame Büyükçekmece 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmişti. Hazırlanan iddianamede, zanlılara Ekrem İmamoğlu'nun itibarını sarsmak, yalan haber yapmak ve kamuoyu gözünde küçük düşürmek suçlamaları yöneltildi. 4 kişi hakkında 3 ay ile 2 yıl arasında hapis cezası istenmişti.

DAVA ERDEMLİ'YE GÖNDERİLECEK

Büyükçekmece 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan ilk duruşmada yetkisizlik kararı verildi. Kararda şu ifadelere yer verildi:

"Bu aşamada sanığın isnat edilen paylaşımların İstanbul adresinde müştekiye ulaştığına ilişkin herhangi bir delil de bulunmadı. Suça konu paylaşımların sanıkların adresleri olan Erdemli Mersin adresinden yapıldığının anlaşıldığı, bu nedenle sanıklar hakkında. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddianamesi ile mahkememizde kamu davası açılmış ise de isnat edilen eylemin ve dolasıyla suçun işlendiği yerin Erdemli Mersin olduğu anlaşıldığından iş bu davaya bakma görev ve yetkisinin de Erdemli Asliye Ceza mahkemelerine ait olduğu, suç yerinin Erdemli Adliyesi yargı sınırları içerisinde olması nedeniyle Erdemli Asliye Ceza Mahkemelerinin yetkili olduğu anlaşılmıştır. Bu itibarla mahkememizin yetkisizliğine, karar kesinleştiğinde sanık hakkında iddianamede belirtilen eylemden ötürü yargılama yapılmak üzere dosyanın yetkili ve görevli Erdemli Asliye Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar verildi."

İSTANBUL'DA 100 TON LİMON DAĞITILMIŞTI

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in önerisi ile harekete geçen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 100 ton limonu Mersinli üreticiden satın alıp, dağıtımını yapmıştı. Limon üreticisiyle konuşup, konuyu haberleştirmek isteyen kameraman Mahmut Dölek, üreticiyi kendi yönlendirmeleriyle konuşturup yanlış bilgiler vermeye zorlayarak kurmaca bir haber yapmıştı.

Ankara ve Eskişehir büyükşehir belediyeleri de Mersin'deki üreticilerden tonlarca limon satın alarak kendi kentlerindeki yurttaşlara ücretsiz dağıtmıştı.

Ekrem İmamoğlu'na 'Limon Kumpası' Davasında Yetkisizlik Kararı Çıktı, Dava Dosyası Erdemli'ye Gidecek
Ekrem İmamoğlu'na 'Limon Kumpası' Davasında Yetkisizlik Kararı Çıktı, Dava Dosyası Erdemli'ye Gidecek
Ekrem İmamoğlu'na 'Limon Kumpası' Davasında Yetkisizlik Kararı Çıktı, Dava Dosyası Erdemli'ye Gidecek
Ekrem İmamoğlu'na 'Limon Kumpası' Davasında Yetkisizlik Kararı Çıktı, Dava Dosyası Erdemli'ye Gidecek

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Kaynak: ANKA

Son Dakika Yerel Ekrem İmamoğlu'na 'Limon Kumpası' Davasında Yetkisizlik Kararı Çıktı, Dava Dosyası Erdemli'ye Gidecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu'na 'Limon Kumpası' Davasında Yetkisizlik Kararı Çıktı, Dava Dosyası Erdemli'ye Gidecek - Son Dakika
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