Elazığ'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu - Son Dakika
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Elazığ'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu

Elazığ\'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu

Elazığ'da 30 Ağustos Zafer Bayramı, çelenk bırakma töreni ve geçiş töreni ile kutlandı. Vali Numan Hatipoğlu, Tümgeneral Tamer Atay ve Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları törene katıldı. Etkinliklerde Mehteran Takımı, folklar ekibi ve spor takımları gösteriler yaptı. Jandarma Komando Tabur Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı Köpek Timi de gösteriler gerçekleştirdi. Törene birçok protokol üyesi, gaziler, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı.

30.08.2024 12:18  Güncelleme: 12:23
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Elazığ'da 30 Ağustos Zafer Bayramı düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Yurt genelinde olduğu gibi Elazığ'da da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı. Çelenk bırakma ve tebriklerin kabulü sonrası belediye önünde geçiş töreni düzenlendi. Eski Öğretmenevi önünde düzenlenen törende Vali Numan Hatipoğlu, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay ve Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, araç üzerinde törene katılanları selamladı. İstiklal Marşı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu. Daha sonra etkinlik Belediye Mehteran Takımı, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü folklar ekibi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü eskrim ve jimnastik takımı gösterileri ile devam etti. Etkinlik çerçevesinde Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'na bağlı komandolar silahlı gösteri yaptı ve ardından İl Jandarma Komutanlığı Köpek Timi tarafından gösteri gerçekleştirildi. Etkinlik tören geçişinin yapılmasıyla son buldu.

Törene Vali Numan Hatipoğlu, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 8. Kolordu Komutanı Tüm General Tamer Atay, AK Parti Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, protokol üyeleri, STK temsilcileri kurum amirleri, jandarma ve emniyet personeli, gaziler, şehit aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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