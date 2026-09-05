Elazığ\'da 62 yaşındaki İsmail Dündar, 2016\'dan beri bahçesinde 50 sahipsiz kediyi besliyor

Elazığ'ın Altınçevre mahallesinde yaşayan 62 yaşındaki İsmail Dündar, 2016 yılından bu yana evinin bahçesine gelen yaklaşık 50 sahipsiz kedinin bakımını ve beslenmesini üstleniyor.

Elazığ'ın Akçakiraz beldesine bağlı Altınçevre Mahallesinde ikamet eden İsmail Dündar (62), 2016 yılından bu yana çevredeki sahipsiz sokak kedilerinin bakımını üstleniyor. Altınçevre köyünde Medine Camii yakınlarındaki evinde ikamet eden Dündar, mahallede ve çevre alanlarda bulunan sokak kedilerini düzenli olarak besliyor. Gün içinde bölgede dolaşan kediler, akşam saatlerinde Dündar'ın evinin bahçesinde toplanıyor. Sayıları yaklaşık 50'yi bulan kedilerin günlük mama ve su ihtiyacı Dündar tarafından karşılanıyor. Söz konusu durumu takip eden Elazığ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, Dündar'ı ikametinde ziyaret etti. Ekipler, yürütülen besleme faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla Dündar'a kedi maması teslim etti.

Yaklaşık on yıldır bahçesine gelen kedileri beslediğini ifade eden İsmail Dündar, "2016'dan beri bu canlara bakıyorum. Evvelki sene hastalandılar, ne yazık ki çoğu öldü. Bu sene de sağdan soldan gelenlerle birlikte sayıları 50 taneyi buldu. Akşam oldu mu hepsi evin bahçesine doluyor. Kovmak yerine Allah rızası için mecburen bakacağız, sularını mamalarını veriyoruz. Beddualarından sakınıp rızalarını almak yeter, sağ olsunlar Elazığ Belediyesi'nden arkadaşlar da gelip destek verdiler. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin" dedi.

Elazığ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Saha Sorumlusu Murat Yalçın ise "Elazığ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü olarak İsmail amcamızı ziyaret ettik. Kendisinin burada çok sayıda kediye baktığını, onların beslenmesine yardımcı olduğunu biliyorduk. Biz de bu konuda elimizden geldiğince destek vermek amacıyla bugün buradayız. Gelip gördük ki gerçekten çok fazla kedi var. Belediye başkanımızın talimatları doğrultusunda amcamıza mama desteği sağlamak üzere yanındayız" şeklinde konuştu.