Elazığ'da 62 yaşındaki İsmail Dündar, 2016'dan beri bahçesinde 50 sahipsiz kediyi besliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Elazığ'da 62 yaşındaki İsmail Dündar, 2016'dan beri bahçesinde 50 sahipsiz kediyi besliyor

Elazığ\'da 62 yaşındaki İsmail Dündar, 2016\'dan beri bahçesinde 50 sahipsiz kediyi besliyor
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da yaşayan 62 yaşındaki İsmail Dündar, 2016'dan bu yana evinin bahçesine gelen yaklaşık 50 sahipsiz kedinin bakımını üstleniyor. Dündar'ı ziyaret eden Elazığ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, besleme faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla kendisine kedi maması teslim etti.

Elazığ'ın Altınçevre mahallesinde yaşayan 62 yaşındaki İsmail Dündar, 2016 yılından bu yana evinin bahçesine gelen yaklaşık 50 sahipsiz kedinin bakımını ve beslenmesini üstleniyor.

Elazığ'ın Akçakiraz beldesine bağlı Altınçevre Mahallesinde ikamet eden İsmail Dündar (62), 2016 yılından bu yana çevredeki sahipsiz sokak kedilerinin bakımını üstleniyor. Altınçevre köyünde Medine Camii yakınlarındaki evinde ikamet eden Dündar, mahallede ve çevre alanlarda bulunan sokak kedilerini düzenli olarak besliyor. Gün içinde bölgede dolaşan kediler, akşam saatlerinde Dündar'ın evinin bahçesinde toplanıyor. Sayıları yaklaşık 50'yi bulan kedilerin günlük mama ve su ihtiyacı Dündar tarafından karşılanıyor. Söz konusu durumu takip eden Elazığ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, Dündar'ı ikametinde ziyaret etti. Ekipler, yürütülen besleme faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla Dündar'a kedi maması teslim etti.

Yaklaşık on yıldır bahçesine gelen kedileri beslediğini ifade eden İsmail Dündar, "2016'dan beri bu canlara bakıyorum. Evvelki sene hastalandılar, ne yazık ki çoğu öldü. Bu sene de sağdan soldan gelenlerle birlikte sayıları 50 taneyi buldu. Akşam oldu mu hepsi evin bahçesine doluyor. Kovmak yerine Allah rızası için mecburen bakacağız, sularını mamalarını veriyoruz. Beddualarından sakınıp rızalarını almak yeter, sağ olsunlar Elazığ Belediyesi'nden arkadaşlar da gelip destek verdiler. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin" dedi.

Elazığ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Saha Sorumlusu Murat Yalçın ise "Elazığ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü olarak İsmail amcamızı ziyaret ettik. Kendisinin burada çok sayıda kediye baktığını, onların beslenmesine yardımcı olduğunu biliyorduk. Biz de bu konuda elimizden geldiğince destek vermek amacıyla bugün buradayız. Gelip gördük ki gerçekten çok fazla kedi var. Belediye başkanımızın talimatları doğrultusunda amcamıza mama desteği sağlamak üzere yanındayız" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Elazığ Belediyesi, Yerel Haberler, Hayvan Hakları, İsmail Dündar, Elazığ, Güncel, Yaşam, Yerel, kedi, Son Dakika

Son Dakika Yerel Elazığ'da 62 yaşındaki İsmail Dündar, 2016'dan beri bahçesinde 50 sahipsiz kediyi besliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Melisa Döngel’den iddialı klip Cesur hareketleriyle dikkat çekti Melisa Döngel’den iddialı klip! Cesur hareketleriyle dikkat çekti
Derede kayalıklar arasına sıkışan bozayıyı mahalleli kurtardı Derede kayalıklar arasına sıkışan bozayıyı mahalleli kurtardı
Beşiktaş’ta kasanın anahtarı Orkun Kökçü’de Rakam bomba Beşiktaş'ta kasanın anahtarı Orkun Kökçü'de! Rakam bomba
İzmir’de belediyeye ait kafeye silahlı saldırı O anlar kamerada İzmir'de belediyeye ait kafeye silahlı saldırı! O anlar kamerada
Yakalanmasa vatandaşa yedireceklerdi Ekipler gözlerine inanamadı Yakalanmasa vatandaşa yedireceklerdi! Ekipler gözlerine inanamadı
Kişisel verileri yasa dışı kullanan avukatlara operasyon İşte baskın yapılan ünlü hukuk büroları Kişisel verileri yasa dışı kullanan avukatlara operasyon! İşte baskın yapılan ünlü hukuk büroları

12:01
Galatasaray’dan sakatlanan Osimhen ve Lemina için açıklama var
Galatasaray'dan sakatlanan Osimhen ve Lemina için açıklama var
11:54
Metrobüste ortalık karıştı: Siz Kemalistler ne yaptınız bu ülkeye
Metrobüste ortalık karıştı: Siz Kemalistler ne yaptınız bu ülkeye?
11:14
Gerdek gecesinin sabahında sırra kadem basan gelin
Gerdek gecesinin sabahında sırra kadem basan gelin
11:01
Hemşireden infial yaratan paylaşım
Hemşireden infial yaratan paylaşım
10:44
Eski bakanın ölümünde sır perdesi aralanıyor Doktorun “hatırlamıyorum“ savunması yetmedi
Eski bakanın ölümünde sır perdesi aralanıyor! Doktorun "hatırlamıyorum" savunması yetmedi
10:31
Üsküdar Belediye Başkanvekili seçimi 8 Eylül Salı gününe ertelendi
Üsküdar Belediye Başkanvekili seçimi 8 Eylül Salı gününe ertelendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2026 12:25:25. #7.13#
SON DAKİKA: Elazığ'da 62 yaşındaki İsmail Dündar, 2016'dan beri bahçesinde 50 sahipsiz kediyi besliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement