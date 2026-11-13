Elazığ'da Ahıska Türkleri, sürgünün 82'nci yılı için düzenlenen anma etkinliğine katıldı - Son Dakika
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Elazığ'da Ahıska Türkleri, sürgünün 82'nci yılı için düzenlenen anma etkinliğine katıldı

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Elazığ\'da Ahıska Türkleri, sürgünün 82\'nci yılı için düzenlenen anma etkinliğine katıldı
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Elazığ\'da Ahıska Türkleri, sürgünün 82\'nci yılı için düzenlenen anma etkinliğine katıldı
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Elazığ'da Ahıska Sürgünü'nün 82'nci yıl dönümü nedeniyle anma etkinliği gerçekleştirildi. Aşağı Demirtaş Geçici Barınma Merkezi'ndeki programda sürgünde ölenler için dualar edildi, sinevizyon gösterimi sunuldu; Vali Hatipoğlu, Ahıska Türkü soydaşların yanında olunduğunu söyledi.

Elazığ'da Ahıska Sürgünü'nün 82'nci yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Elazığ'da 14 Kasım 1944 Ahıska Sürgünü'nün 82'nci yıl dönümü dolayısıyla anma programı gerçekleştirildi. Aşağı Demirtaş Geçici Barınma Merkezi Çok Amaçlı Salonu'ndaki programa Elazığ Valisi Dr. Numan Hatipoğlu, kurum müdürleri ve merkezde ikamet eden Ahıska Türkü vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından sürgünde hayatını kaybedenler için dualar edildi. Etkinlik kapsamında Ahıska Türklerinin 82 yıl önce vatanlarından koparılışını ve yaşadıkları zorlu göç yolculuğunu konu alan sinevizyon gösterimi sunuldu. Sürgün temalı şiirlerin okunduğu ve ağıtların seslendirildiği anlarda salondaki Ahıska Türkleri gözyaşlarına hakim olamadı.

VALİ HATİPOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Programda konuşan Vali Dr. Numan Hatipoğlu, 14 Kasım 1944'te yaşanan sürgünün ortak hafızadaki derin acısını paylaştıklarını ifade ederek, devletin ve Türk milletinin her zaman Ahıska Türkü soydaşlarının yanında olduğunu vurguladı.

Kaynak: İHA
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