Elazığ\'da Atatürk Büstüne Saldırı

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EVREN DEMİRDAŞ

(ELAZIĞ) - Elazığ'da bir kişi Atatürk büstüne çıkarak saldırıda bulundu. Olayı gören vatandaşların tepki ve müdahalesi sonrası saldırgan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Elazığ merkezde bulunan eski tarihi öğretmen evi önünde bir kişi, Atatürk büstüne çıkarak elindeki taşla saldırıda bulundu. Vatandaşların tepkisi üzerine büstten inen saldırgan Elazığ Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Şizofren hastasıymış

Gözaltına alınmasının ardından Elazığ Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Atatürk büstüne yapılan saldırı konusuyla ilgili şahıs Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerimizce yakalanmış olup, şahsın şizofren hastası olduğu anlaşılmıştır" denildi.