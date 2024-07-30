Elazığ'da dilenci olduğu iddia edilen kişinin aslında köy halkının yardımlarıyla yaşadığı ortaya çıktı

Yerel

(ELAZIĞ) - AK Parti Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı, Elazığ Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda üzerinde 10 bin 780 TL bulunan kişinin dilenci değil Baskil'in Deliktaş köyünde halkın yardımları ile yaşayan biri olduğunu belirterek, "Adamcağızı hem dilenci yapmışlar hem de parasını almışlar. Vali beye durumu izah ettim" dedi.

Elazığ Belediyesi Zabıta ekiplerinin yaptıkları dilenci operasyonunda üzerinden 10 bin 780 lira çıkan vatandaş için "Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizle birlikte yapmış olduğumuz dilenci çalışmasında Gazi Caddesi üzerinde dilencilik yapan şahıs alınarak karakolumuza getirilmiştir. Yapılan üst araması sonucunda şahsın üzerinde toplamda 10 bin 780 TL para çıkmıştır. Bu para tarafımızca tutanak tutulup kayıt altına alınmıştır. İdari yaptırım tespit tutanağı tutulmuştur" açıklaması yapılmıştı.

"Adamcağızı hem dilenci yapmışlar hem de parasını almışlar"

AK Parti Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı, X hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, olayın yanlış anlaşılma olduğunu belirtti. Nazırlı, şunları kaydetti:

"Amca dilenci değil. Zaten videodan görüldüğü üzere kendisini pek ifade edebilecek durumda da değil. Az önce köyün muhtarı beni aradı. Gariban bir vatandaş olduğunu ve elindeki parayı köylülerin yardımı ile toparladığını anlattı. Yani adamcağızı hem dilenci yapmışlar hem de parasını almışlar. Vali beye durumu izah ettim. İlgileniyoruz."