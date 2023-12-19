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Elazığ'da Ekmeğin İçinden Naylon Çıktı - Son Dakika
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Elazığ'da Ekmeğin İçinden Naylon Çıktı

Elazığ'ın Doğukent Mahallesi'nde bir vatandaşın marketten aldığı ekmekle kahvaltı yaparken içinden naylon çıktı. Vatandaş, durumu market yetkililerine ileterek hijyen konusunda daha sıkı tedbirler alınması gerektiğini belirtti.

Elazığ\'da Ekmeğin İçinden Naylon Çıktı
19.12.2023 - 14:21,
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Elazığ'da bir vatandaşın aldığı ekmeğin içinden naylon çıktı.

Olay, Doğukent Mahallesi'nde yaşandı. Sabah saatlerinde dışarı çıkan bir vatandaş, ekmek almak için markete girdi. Marketten ekmek ve çeşitli ihtiyaçlarını alan vatandaş daha sonra eve gelip kahvaltı hazırlıkları yaptı. Marketten aldığı ekmekle kahvaltısını yapmaya hazırlanan vatandaş, ekmeği kesince neye uğradığını şaşırdı. Ekmeğin içinden naylon çıktığını gören vatandaş, durumu markettekilere iletti. Ekmeği ayırdığında hayatını şokunu yaşadığını belirten vatandaş, "Sabah ekmek aldım, sonra gelip kahvaltı yapmaya başladım. Ekmeği kesince içinden naylon çıktı. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Ekmek gibi hijyenin en üst düzeyde olması gereken imalathanelerde tedbirlerin daha sıkı uygulanması gerekir" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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