Elazığ'da hasar gören tarihi evlerin restore edilmesi talep ediliyor

SERRA TAYLAN
Elazığ'ın Ulukent Mahallesi'nde bulunan ve 6 Şubat depremlerinde hasar gören tescilli 17 tarihi evin sahipleri, evlerinin restore edilmesini istiyor. Eski Ulukent Mahallesi Muhtarı Yusuf Atlan, "İlimizdeki idarecilerin ağır davranmaları iyi değil. Her an bir deprem olabilir ve bir facia ile sonuçlanabilir" dedi.
Elazığ'ın Ulukent Mahallesi'nde bulunan 17 adet tarihi ev 2005 yılında tescilli yapı olarak belirlendi. Yaşanan depremlerden sonra evlerinin tescilli yapı olması nedeniyle tamirat ve tadilat yapamadıkları için mağdur olduklarını söyleyen mahalle sakinleri, evlerinin restorasyon kapsamına alınmasını bekliyor.
"HER AN DEPREM OLUP FACİAYLA SONUÇLANABİLİR"
Eski Ulukent Mahallesi Yusuf Atlan şunları söyledi:
"Bu tescilli evlerimizin hepsi asırlık evlerdir. Bunlar kerpiçten yapılma, cumbalı, eski evler. Depreme dayanıklı olmayan evler. Çoğunun içinde hala oturan vatandaşlar var. Bu evlerin hemen hepsi ağır hasarlı. İçinde oturan vatandaşlarımız mağdur. Kanun gereği tescilli yapıda oturdukları için hak sahibi olamadılar. Bugün apartmanlarda veya tescil dışı yapıda oturanlar hak sahibi olurken, bu vatandaşlarımız olamadılar. Hak sahipleri olamadıkları için hiçbir destekten faydalanamadılar. Şu an 17 ev var bu şekilde. Bunlar mutlaka hasarlıdır. Dediğim gibi asırlık evlerimiz. Hasar almaması mümkün değil. Bu insanların bir kısmı evlerde yaşıyor. İnsanların kira ödeme gücü yok, taşınma paraları yok. Buradaki evlerde oturanların yüzde 90'ı gariban insanlar ondan dolayı gidemiyorlar. Bu evlerin restorasyonu ile ilgili olarak Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilileri ve TOKİ yetkilileri ile görüşmemiz neticesinde Diyarbakır Anıtlar Kurulu'na müracaatlarımız, valimizin ve bakanımızın talimatı ile çalışma yapıldı. Çalışma neticesinde biz vatandaşları topladık. Bu vatandaşların hepsi restore yapılsın diye imza attılar. Bu da kabul gördü. Bütün aşamalar tamamlandı, proje aşaması da bitti belediyemizin bir an önce buna el atacağı söylendi. İlimizdeki idarecilerin ağır davranmaları iyi değil. Her an bir deprem olabilir ve bir facia ile sonuçlanabilir."
"EVLERİN HEPSİNE 'HAFİF HASAR' RAPORU VERİLDİ"
Evlerinin bir an önce yapılmasını ya da hak sahipliği verilmesini talep eden bir mahalleli, "Burası kerpiç ev, depremden sonra yıkıldı. Elazığ depreminde yıkım azdı. Maraş depreminde daha çok yıkıldı. Onun için 3 tane destek verdik burada. Bize yıkamazsınız diyorlar. Tescilli ev, tarihi eser ev olduğu için yıkıma izin verilmiyor. Onaracağız diyorlar, bu evin neresini onaracaklar? Bu evler için yapacağımız bir şey yok dediler. Bu evlere hasarsız dediler. Eşim, kaynım her yere gitti. Bir şey olmadı çünkü hasarsız diyorlar" dedi.
Nevzat Biçer adlı bir vatandaş ise şunları söyledi:
"2005 yılından beri tescilli. Bir şey de yapılmadı, şu ana kadar depremle ilgili hiçbir şeyden faydalanamadık. Hiçbir şekilde bizlere yardım edilmedi. Deprem yaşadık. Kira yardımı yapacaklardı bankada hesabınıza yatacak dendi. Hala daha yapılmadı. Evlerin komplesine hafif hasar verilmiş. Anıtlar Kurulu öyle demiş. Evin temeli yok, bir kısmı yıkılmış. Buna rağmen hafif hasar deniyor. Kurul kararıyla, alınan raporları da Çevre Şehircilik ve AFAD sistemlerine yüklememişler. İl Kültür Müdürü internet sitesinde var. Onlar da internette bir şey görmedikleri için hak sahipliği vermediler bize. Bundan valim de, belediye başkanım da, milletvekillerinin hepsi de haberdardır. Diyarbakır Anıtlar Kurulu dahil olmak şartıyla. En azından 100 defa yazışma yapmışım ben. Hepsi sümen altında duruyor."
"KİRAYI ÖDEYEMEDİĞİMİZ İÇİN GERİ DÖNDÜK"
Elazığ depreminde evinde hasar olduğu için kiraya çıktıklarını ifade eden başka bir mahalle sakini de kirayı ödeyemedikleri için tekrar aynı eve geldiklerini söyledi. Vatandaş şu ifadeleri kullandı:
"Elazığ depremi olduğu zaman AFAD ekibi geldi baktı evimize. Dediler ki, 'Sizin evinizde hiçbir hasar yok, güçlendirme yapıp oturabilirsiniz'. Başka bir ekip de baktı, 'Evinizde hasar yok, sizin eviniz benim evimden sağlam' dediler. Eşim her yere başvurdu. Dediler ki; 'Sizin eviniz tescilli olduğu için hiçbir şey verilemez. Biz Elazığ depreminde kiraya çıktık. Kira yardımı bile vermediler. Eşim bir yıl sonra kendi cebinden mobilya yaptı. Burası tuvalet, banyo. Yatak odam çöktüğü için kapılar örtülmüyor. Fayanslar çökmeden dolayı yerde. Hiçbir şey vermiyorlar. Güçlendirme de yok. Şu anda oturuyoruz."
Son Dakika › Yerel › Elazığ'da hasar gören tarihi evlerin restore edilmesi talep ediliyor - Son Dakika
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