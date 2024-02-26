Elazığ'da iki grup arasında kavga: 1 yaralı - Son Dakika
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Elazığ'da iki grup arasında kavga: 1 yaralı

Elazığ'da, Olgunlar Mahallesi'nde meydana gelen kavgada, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada K.O. isimli bir kişi, silahın kabzasıyla başına vurularak yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi ve yaralı hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

26.02.2024 03:03  Güncelleme: 03:07
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Elazığ'da iki grup arasında kavga: 1 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da 2 grup arasında çıkan kavgada, bir kişi başına vurulan silah kabzası ile yaralandı.

Olay, merkeze bağlı Olgunlar Mahallesi, Güzellik Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada, havaya ateş edilirken silahın kabzasıyla başına vurulan K.O. yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.

Elazığ\'da iki grup arasında kavga: 1 yaralı
Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Elazığ'da iki grup arasında kavga: 1 yaralı - Son Dakika
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