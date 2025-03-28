Elazığ'da Kadınlar Aşçılık Kursu ile Bayrama Hazırlanıyor - Son Dakika
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Elazığ'da Kadınlar Aşçılık Kursu ile Bayrama Hazırlanıyor

Elazığ\'da Kadınlar Aşçılık Kursu ile Bayrama Hazırlanıyor

Elazığ'da aşçılık kursuna giden kadınlar, bayram için baklava ve börek yaparken öğreniyorlar.

28.03.2025 11:03
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Elazığ'da aşçılık kursuna giden kadınlar bir yandan öğrenirken diğer yandan da Ramazan Bayramı'na hazırlık olarak baklava ve börek yapıyor.

Elazığ Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, açtığı binlerce kursta yine binlerce kursiyere eğitim imkanı sağlıyor. Bunlardan en revaçta olanların başında ise aşçılık kursları geliyor. Bu çerçevede kendi iş yerini açmak veya işletmelere girerek aile ekonomilerine katkı sağlamak isteyen kadınlar, aşçılık kurslarında ter döküyor. Ramazan Bayramının yaklaşmasıyla birlikte kursu tatlı bir telaş sardı. Kursta eğitim alan kadınlar, bir yandan öğrenirken diğer yanda da baklava ve börek yaparak bayrama hazırlık yapıyor.

Kursiyerlerin hem bayram hazırlığı yaptığını hem de öğrendiğini aktaran usta öğretici Esin Aydemir, "Önümüz bayram ve arkadaşlar kendi hazırlıklarını yapıyor. Baklavalar ve su börekleri açılıyor. Elazığ'a özel kömbeler, içli köfteler yapılıyor. Hem öğrenip hem de evlerinin ihtiyaçlarını karşılıyor. Kursiyerlerimiz genelde usta öğretici belgesi almak için geliyor. İş yeri açmak için de geliyor. Aşçılık bayağı gündem de olduğu için işe girme de fazla oluyor" dedi.

Yaklaşık 2 aydır kursa devam ettiğini aktaran kursiyerlerden Sabiha Kılınç, "Şu anda bir bayram hazırlığı var. Hem öğreniyoruz hem de evimize hazırlık yapıyoruz. Aşçı yardımcılığı kursuna gelerek sosyalleşmeyi amaçlamıştım. Buraya gelince öğrendim ki belge benim çok işime yarayacak. İleride belki kendi iş yerimi açabilirim. Başvuracağım iş yerlerinde belge bana yardımcı olabilir" diye konuştu.

Kursiyerlerden Züleyha Demirbağ ise "Aşçılık kursuna geliyoruz. Burada hem sosyalleşiyoruz hem de öğreniyoruz. Ben kendi işletmemi kurmak ve sertifika almak istiyorum. Bunun yanı sıra arkadaşlarla olan birlik beraberlik ve aldığımız keyif çok güzel. Tüm kadınları buraya bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Ramazan Bayramı, Gastronomi, Eğitim, Kültür, Kadın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Elazığ'da Kadınlar Aşçılık Kursu ile Bayrama Hazırlanıyor - Son Dakika

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