Elazığ'da Kentsel Dönüşüm Tepkisi: Sadece İki Sokak Kapsama Alındı - Son Dakika
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Elazığ'da Kentsel Dönüşüm Tepkisi: Sadece İki Sokak Kapsama Alındı

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Elazığ'ın Nailbey ve Akpınar Mahallelerinde kentsel dönüşüm müjdesinin ardından sadece iki sokağın dönüşüm kapsamına alındığı iddia ediliyor. Mahalle sakinleri, binaların eski olduğunu ve olası depremlere dayanamayacaklarını belirterek yetkililere tepki gösterdi.

18.10.2024 13:05  Güncelleme: 14:40
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Haber: Serra Taylan

(ELAZIĞ) - Elazığ'ın Nailbey ve Akpınar Mahallelerinin depremlerden kentsel dönüşüme gireceği bildirildiği ancak mahallede sadece iki sokağın kentsel dönüşüme dahil edildiği iddia edildi. Duruma tepki gösteren mahalle sakinlerinden Özge Canpolat, "Evlerimiz eski, kentsel dönüşüme gireceği söylendi şimdi ise sadece iki sokak deniliyor. Canlarımızın sigortasını veriyorlar mı" dedi. Başka bir vatandaş Hayriye Köse ise, "Ben yarın öldüğümde hangi sorumlu çıkıp bana cevap verecek" ifadelerini kullandı.

Elazığ Belediyesi tarafından yıllardır kentsel dönüşüm için dikkat çekilen bu mahallelerde dönüşüm başlayacağı duyurulmuş ve "kentsel dönüşüm irtibat ofisleri" kurulmuştu.  Ancak irtibat ofisine başvuru için giden vatandaşlar büyük bir hayal kırıklığını yaşadıklarını ve bu ofislerde sadece Nailbey'de sadece iki sokağın kentsel dönüşüm kapsamına alındığını iddia ettiler.

"Canımızın sigortasını kendileri veriyorlar mı?"

Nailbey Mahallesi sakinlerinden Özge Canpolat ise komşu illerde meydana gelmesi beklenen büyük depremlere dikkati çekti. Mahalledeki binaların çok eski ve yorgun olduğunu, olası bir depreme dayanamayacağını söyleyen Canpolat, "Evlerimiz eski, kentsel dönüşüme gireceği söylendi şimdi ise sadece iki sokak deniliyor. Canlarımızın sigortasını veriyorlar mı" diye konuştu.

Özge Canpolat, şöyle devam etti:

"Biz Nailbey  Mahallesi'nde oturuyoruz, Binamız 47 yıllık hatta 50 yılın üzerinde olduğu da söyleniyor. Tam olarak bilmiyoruz. Sayın Başkanımız seçim propagandaları kapsamında 'Nailbey'e kentsel dönüşüm yapacağız' dedi. Canımız tehlikede şu anda. Yine bir deprem oldu. Binalar hep çatlak içinde. Bizler korkuyoruz apartman korkunç bir durumda. 'Nailbey'e kentsel dönüşümü getireceğiz' dediler fakat kurduğu büroya gidince sadece bunun Nailbey'in iki sokağını kapsadığı söylendi. Peki biz bu durumda ne yapalım, nereye gidelim? Bizim canımızın sigortasını kendileri veriyorlar mı soruyorum onlara? Elazığ, Bingöl, Tunceli arasında büyük depremler beklendiği söyleniyor. Peki bizim bu binalardan sağlam çıkacağımız, bu evlerin yıkılmayacağı kesin mi? Yani bizi burada böyle bırakıyorlar bir önlem almadan."

"Seçim öncesi vaatte bulundular, destek talep ediyoruz"

Nailbey mahallesinde 47 yıllık bir binada ikamet eden Hayriye Köse, eski yapılarda yaşamlarının tehlikede olduğunu söyledi. Kurulan kentsel dönüşüm ofislerine gittiklerinde büyük bir hayal kırıklığı yaşadıklarını belirten Köse, bir an önce mahallenin tamamının kentsel dönüşüm kapsamına alınması gerektiğini vurguladı. Köse, şu ifadelere yer verdi:

"Bize seçim öncesi vaatte bulundular, Nailbey'i kentsel dönüşüme sokacaklar diye. Evet kendi işleri için bir kısmını aldılar bizi geri bıraktılar. Benim bina 47 yıllık bir bina. Şu anda depremde yemin içerim zor bir şekilde dışarı kaçtık. Peki bizim sonumuz ne olacak? Bizim sokağı neden almıyorlar kentsel dönüşme? Nailbey Mahallesi Akın Sokak'ta ikamet etmekteyiz. Binamız 47 yıllık, hafif hasarı zaten verdiler. Bir de bu depremde hasar gördü. Bir an önce şu Elazığ'da Nailbey Mahallesi'ne bir el atsınlar. Kentsel dönüşme soksunlar. Ben emekli bir adamım ben kalkıp da başka bir yerde ev alamıyorum. Depremler devam ediyor. Bizler çok tedirginiz. Talebimiz mahallemizin  bir an önce kentsel dönüşüme girmesi için destek verilmesi."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Elazığ'da Kentsel Dönüşüm Tepkisi: Sadece İki Sokak Kapsama Alındı - Son Dakika

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