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Elazığ'da Omuz Ağrısı Tedavisi Sonrası Vatandaşın Sol Ayağında Yüzde 80 Hissizlik ve Fonksiyon Kaybı - Son Dakika
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Elazığ'da Omuz Ağrısı Tedavisi Sonrası Vatandaşın Sol Ayağında Yüzde 80 Hissizlik ve Fonksiyon Kaybı

Elazığ'da bir vatandaş, omuz ağrısını hafifletmek amacıyla başvurduğu sağlık kabininde aldığı tedavi sonrasında beklenmedik bir durumla karşılaştı. İddiaya göre sağlık çalışanı tarafından yapılan kas gevşetici ve ağrı kesici iğnenin siyatik sinire denk gelmesinin ardından, şahsın sol ayağında yüzde 80 his ve fonksiyon kaybı yaşandı. Vatandaş, Sağlık Bakanlığı ve valilikten yardım bekliyor.

Elazığ\'da Omuz Ağrısı Tedavisi Sonrası Vatandaşın Sol Ayağında Yüzde 80 Hissizlik ve Fonksiyon Kaybı
09.01.2024 - 21:07,  Güncelleme: 21:08
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Elazığ'da bir vatandaş, omuz ağrısını hafifletmek amacıyla başvurduğu sağlık kabininde aldığı tedavi sonrasında beklenmedik bir durumla karşılaştı. İddiaya göre sağlık çalışanı tarafından yapılan kas gevşetici ve ağrı kesici iğnenin siyatik sinire denk gelmesinin ardından, şahsın sol ayağında yüzde 80 his ve fonksiyon kaybı yaşandı.

Elazığ'da ikamet eden 42 yaşındaki Zülfü Benzer, yaklaşık 25 gün önce omuz ağrısı nedeniyle esnaflık yaptığı mahalledeki bir sağlık kabinine başvurdu. Burada, yaşadığı şikayet üzerine kendisine kas gevşetici ve ağrı kesici iğne önerildi. İddiaya göre yapılan iğnenin siyatik sinire denk gelmesi üzerine sol ayağında ciddi ağrılar hisseden Benzer'e bir iğne daha yapıldı. Ağrıları giderek artan Benzer, kentteki farklı hastanelere başvurdu. Yapılan tetkiklerde Benzer'in, sol bacağında yüzde 80 his ve fonksiyon kaybı olduğu belirlendi. Yatağa mahkum olan ve koltuk değnek yardımıyla yürüyebilen Benzer'in ayrıca yine aynı bacağında gastrocnemius kasında yara oluştu. İki iş yerini kapatmak zorunda kaldığını, ilk günden bu yana ciddi ağrılar çektiğini ve avukatı aracılığıyla ilgili sağlık kabininden şikayetçi olduğunu ifade eden Benzer, Sağlık Bakanlığı ve valilikten yardım beklediğini kaydetti.

"Sedyeye uzanmadan, çömelterek iğneyi vurdu"

Yaşadığı talihsiz olayı anlatan Zülfü Benzer, "Ben esnafım. Omuzum ağrıyordu, kliniğe gittim. Omzumun ağrıdığını söyledim. O da bir kas gevşetici bir de ağrı kesici yapayım dedi. Gittiğim zaman kötüydüm, uzanamıyordum. Sedyeye uzanmadan, çömelterek iğneyi vurdu. Daha iğne vücudumdayken ağrı başladı ve ayağım gitti dedim. Ben durumu anlatınca bir iğne daha vurdu. Orada düşen tansiyonumu ölçtü, ayağımı ovaladı ama olmadı. Aynı akşam acile gittim, böyle şeyler oluyor deyip iki tane ilaç yazdı. Geldim yine aynı. Bir haftayı o şekilde ağrılarla geçirdim" dedi.

"Şikayetçi oldum, doktorun dediğine göre sakat kalacağım, sağlığım gitti"

Gittiği hastanede çekilen film sonucu iğnenin sinir ucuna denk geldiğinin belirlendiğini burgulayan Benzer, "Yüzde 80 böyle kalma ihtimalin var, dediler. Nöroloji bölümü de aynı şeyi söyledi. Şu an iki koltuk değneğiyle geziyorum. İğneyi yapan sağlık teknikeriydi. Ben de avukat aracılığıyla şikayetçi oldum. Hakkımı arıyorum ve şikayetimden de vazgeçmeyeceğim. İki iş yerim vardı, kapattım. İş yerini de boş verdim, doktorun dediğine göre sakat kalacağım, sağlığım gitti. Başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere valilikten yardım ve ilgi istiyorum" diye konuştu.

Sağlık kabini sorumlusu ise "Komplikasyon gelişen bir durum. Zülfü beyin sağlığına kavuşması ve toparlanması için biraz zamana ihtiyacı var. Zaten kendisine her türlü sağlık desteği vereceğimizi bildirdik" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Elazığ'da Omuz Ağrısı Tedavisi Sonrası Vatandaşın Sol Ayağında Yüzde 80 Hissizlik ve Fonksiyon Kaybı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elazığ'da Omuz Ağrısı Tedavisi Sonrası Vatandaşın Sol Ayağında Yüzde 80 Hissizlik ve Fonksiyon Kaybı - Son Dakika
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