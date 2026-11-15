Elazığ’da vatandaşlar Filistin için yürüdü - Son Dakika
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Elazığ’da vatandaşlar Filistin için yürüdü

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Elazığ’da vatandaşlar Filistin için yürüdü
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Elazığ’da vatandaşlar Filistin için yürüdü
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Elazığ’da yüzlerce vatandaşın katılımı ile Filistin’e destek yürüyüşü düzenlendi.

Elazığ'da yüzlerce vatandaşın katılımı ile Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi.

İsrail'in Gazze'yi işgali ve uyguladığı zulmü protesto etmek amacıyla El Aksa Platformu tarafından protesto yürüyüşü düzenlendi. Öğle namazından sonra bir araya gelen yüzlerce kişi, tekbir ve sloganlarla Gazi Caddesi üzerinden Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Kur'an-ı Kerim'in okunmasıyla başlayan program konuşmaların ardından sona erdi.

İnsanlığın vicdanına seslenmek Gazze'de yaşanan zulme karşı seslerini yükseltmek ve tüm dünyaya tarihi bir çağrıda bulunmak için bir araya geldiklerini aktaran El Aksa Dönem Sözcüsü Erkan Yaman, "Bugün sözlerimizin mürekkebi gözyaşıdır. Kelimeleri ise Gazze'nin yetim bırakılmış çocuklarının feryadıdır. Biz bugün sizlere bir savaşın bilançosunu anlatmayacağız. Yürüyüşte 20 binin üzerinde şehit olan çocukların pankartlarını taşıdık. Gazze rakamlara sığdırılabilecek bir felaket değildir. Biz sizlere rakamlardan değil, insanlardan söz etmek istiyoruz. Birleşmiş Milletler'e, uluslararası kuruluşlara ve dünyanın bütün devletlerine sesleniyoruz. Bugün sizlere diplomatik nezaket cümleleri kurmayacağız. Gazze'de yaşanan insanlık felaketini yalnızca izlemekten vazgeçin. Uluslararası hukukun yerini yerine getirin. İnsani yardımların önündeki bütün engelleri kaldırılması için harekete geçin. Sivillerin korunmasını, işgalin, kuşatmanın ve saldırıların sona ermesi için somut ve bağlayıcı adımlar atın" dedi.

Kaynak: İHA
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