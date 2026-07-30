Deprem konutları çevresinde esrarengiz görüntü! Polis alarma geçti - Son Dakika
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Deprem konutları çevresinde esrarengiz görüntü! Polis alarma geçti

Deprem konutları çevresinde esrarengiz görüntü! Polis alarma geçti
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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde gece saatlerinde beyaz koruyucu tulumlar giyerek sokakta dolaşan bir grup, bölge sakinlerinde tedirginliğe ve meraka neden oldu. Deprem konutları çevresinde gezinen gizemli şahısların o anları cep telefonu kamerasına yansırken, ihbar üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Elbistan'a bağlı Karaelbistan Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre, baştan aşağı beyaz koruyucu tulum giymiş gizemli bir grup, bölgedeki deprem konutlarının çevresinde dolaşırken fark edildi.

ÇEVREYİ İNCELEDİLER

Sokakta sessizce ve grup halinde yürüyen tulumlu şahıslar, çevredeki vatandaşların dikkatinden kaçmadı. Bir süre bölgede gezindikleri ve çevreyi inceledikleri iddia edilen grubun o anları, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Kısa sürede yayılan bu ilginç görüntüler, şahısların kim olduğu ve o saatte o kıyafetlerle ne yaptıkları konusunda büyük bir merak uyandırdı.

POLİS EKİPLERİ BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Gizemli grubun bir süre sokaklarda gezindikten sonra bölgeden ayrıldığı belirtildi. Yaşanan bu sıra dışı durum üzerine tedirgin olan vatandaşların ihbarıyla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, şahısların kimliklerini ve bölgedeki amaçlarını tespit etmek üzere çalışma başlattığı öğrenildi.

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Deprem konutları çevresinde esrarengiz görüntü! Polis alarma geçti
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Deprem konutları çevresinde esrarengiz görüntü! Polis alarma geçti - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Üretim Varolz Üretim Varolz:
    sonuç neymiş 0 0 Yanıtla
  • mücahid mücahid:
    Salgın tehlikesimi mi var???? 0 0 Yanıtla
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