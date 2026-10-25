Elif Ana, Kahramanmaraş Pazarcık'ta 35. yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı - Son Dakika
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Elif Ana, Kahramanmaraş Pazarcık'ta 35. yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı

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Elif Ana, Kahramanmaraş Pazarcık\'ta 35. yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı
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Kahramanmaraş Pazarcık'ta Alevi-Bektaşi inancının önemli isimlerinden Elif Ana, vefatının 35. yıl dönümünde türbesinde düzenlenen programla anıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Elif Ana'nın hoşgörü mirasının nesilden nesile aktarılması gerektiğini söyledi.

Haber: Kurtuluş KARAASLAN

(KAHRAMANMARAŞ) - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Pazarcık ilçesinde düzenlenen Elif Ana'yı anma programında yaptığı konuşmada, "Bizlere düşen bu mirasa, bu öğretiye sahip çıkmak ve nesilden nesile aktarmaktır. Kahramanmaraş sahip olduğu bu renklerle, bu birliktelikle inşallah ilelebet kardeşlik şehri olarak anılmaya devam etsin" dedi.

Alevi-Bektaşi inancının önemli isimlerinden, barışın, hoşgörünün ve yardımlaşmanın simgesi kabul edilen Elif Ana, vefatının 35'inci yıl dönümünde Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde düzenlenen programla anıldı.

Pazarcık ilçesine bağlı Akdemir Mahallesi'ndeki Elif Ana Türbesi'nde gerçekleştirilen anma programına, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Pazarcık Kaymakamı Ökkeş Safa Türkoğlu, Pazarcık Belediye Başkanı Haydar İkizer, AK Parti Pazarcık İlçe Başkanı Halit Karabudak ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda Elif Ana'nın yaşamı, Alevi-Bektaşi inancındaki yeri ve toplumsal dayanışmaya ilişkin öğretileri anlatıldı. Halk ozanlarının türküler seslendirdiği etkinlikte semah gösterileri de gerçekleştirildi.

GÖRGEL: "BU MİRASA SAHİP ÇIKMAK HEPİMİZİN GÖREVİ"

Anma programında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Elif Ana'nın sevgi, hoşgörü ve kardeşlik anlayışının gelecek nesillere aktarılması gerektiğini belirterek, "Bu bölgede yaşamış, sevgisi, şefkati ve merhametiyle sınırları aşmış Elif Ana'nın bu mirası bizim için önemli bir yol haritasıdır. Bizlere düşen bu mirasa, bu öğretiye sahip çıkmak ve nesilden nesile aktarmaktır. 72 millete aynı nazarla bakan bu gönül insanının açtığı yol hiç kapanmasın" diye konuştu.

"KAHRAMANMARAŞ KARDEŞLİK ŞEHRİ OLARAK ANILMAYA DEVAM ETSİN"

Kahramanmaraş'ın farklı inanç ve kültürleri bir arada yaşatan yapısına dikkati çeken Görgel, "Kahramanmaraş sahip olduğu bu renklerle, bu birliktelikle inşallah ilelebet kardeşlik şehri olarak anılmaya devam etsin. Bu vesileyle Elif Ana'yı Hakka yürüyüşünün 35. yıl dönümünde bir kez daha rahmetle anıyorum. Devri daim, mekanı nur olsun" dedi.

Elif Ana'nın anısına düzenlenen program, türküler ve semah gösterileriyle sona erdi.

Kaynak: ANKA
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