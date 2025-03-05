Emekli, Kira Artışını Protesto İçin Çadır Kurdu

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Bilirkişinin raporuyla kirası 8 bin liraya yükseltilince adliye önüne çadır kurdu

BURDUR - Burdur'da emekli Orhan Yıldırım (63), kira bedelinin yüksek oranda artırılmasını protesto etmek amacıyla adliye karşısına çadır kurdu. Mahkemenin bilirkişi raporuna dayanarak kirasını 8 bin liraya çıkardığını belirten Yıldırım, gerekçeli kararın açıklanmasını beklediğini, aksi takdirde açlık grevine başlayacağını söyledi.

Burdur Merkez Burç Mahallesi Toscalı Sokak'ta 2018 yılından bu yana kiracı olarak yaşayan Orhan Yıldırım, geçtiğimiz yıl kira bedelinin yüzde 25'lik yasal sınırın üzerine çıkarılarak 5 bin lira olarak belirlendiğini ifade etti. Kendisinin yalnızca yüzde 100 artışla 2 bin 400 lira ödeyebileceğini beyan ettiğini söyleyen Yıldırım, ev sahibinin kızı tarafından dava açıldığını dile getirdi.

Mahkeme sürecinde bilirkişinin inceleme yaptığını ancak evdeki eksiklikleri göz önünde bulundurmadığını öne süren Yıldırım, "Bilirkişi, sadece konum nedeniyle kira bedelini 16 bin lira olarak belirledi. Ancak mahkeme son celsede bu rakamı 8 bin 156 lira olarak açıkladı. İtirazım sonrası 8 bin liraya düşürüldü" dedi.

Mahkemenin yalnızca bilirkişi raporunu dikkate aldığını savunan Yıldırım, "Bu yalnızca kiracı ve ev sahibi meselesi değil, enflasyonu da körükleyen bir durumdur. Bilirkişinin görüş bildirmesi normaldir, fakat mahkemenin hukuk çerçevesinde karar vermesi gerekirdi" diye konuştu.

Adliyeye itiraz dilekçesi sunduğunu belirten Yıldırım, "Cevabın çadırıma getirilmesini talep ettim. Sonuç alamazsam yasal süreç kapsamında istinafa taşıyacağım. Yarından itibaren açlık grevine başlayacağım, sadece su içeceğim. Eğer yine bir netice alamazsam, vefat eden oğlumdan kalan bisiklet ile Ankara'ya kadar gideceğim" ifadelerini kullandı.