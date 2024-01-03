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Emekli maaşlarına yapılan zam yetersiz bulunuyor - Son Dakika
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Emekli maaşlarına yapılan zam yetersiz bulunuyor

Sinoplu vatandaşlar, açıklanan enflasyon rakamları üzerinden yapılan emekli maaşı zammının yetersiz olduğunu belirtiyor. Vatandaşlar, en düşük emekli maaşının asgari ücret düzeyinde olması gerektiğini ve emekli maaşlarının daha yaşanabilir seviyelere çıkarılması gerektiğini ifade ediyor.

03.01.2024 - 16:16,
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MUSTAFA USTA

Sinoplu vatandaş Şükrü Zeki Demirel, "Bugün açıklanan enflasyon oranlarına baktığımız zaman buna göre yüzde 37 işçi ve BAĞ-KUR emeklilerine zam yapılıyor. Yüzde 49,25 memur emeklilerine yapılıyor. Bu adaletsiz sistem, bu hukuksuz sistem mutlaka çözülmeli. Yoksa başka türlü düzeleceği yok. O nedenle eğer adalet arıyorlarsa önce en düşük emekli maaşının 17 bin lira yapsınlar" dedi. Fatih Türe ise "Eskiden emekli maaşı asgari ücretin 3 katıydı. Bunu baz alırsak, şimdi emekli çok zor geçiniyor. Bence emekliyi bu hükümet göz önüne almalı, yeniden yapılanma yapmalı" diye konuştu.

Sinoplu vatandaşlar, 6 aylık açıklanan enflasyon rakamları üzerinden emekli maaşlarına yapılacak zammın yetersiz olduğunu belirtti.

"EĞER ADALET ARIYORLARSA EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINI 17 BİN LİRA YAPSINLAR"

Sinoplu vatandaş Şükrü Zeki Demirel şöyle konuştu:

"En düşük emekli maaşları asgari ücret düzeyinde olmalı; bu birinci koşul. Asgari ücretin altında hiçbir emekli veya dul, yetim maaş almamalı çünkü asgari ücret demek, standart olarak bir evin geçinebileceği ücret demek. Asgari ücretin dışında bir aylık olamaz. Bunun yanında önemli olan maaş artışları değil. Enflasyonun bir an önce düzenlenmesi, dizgine alınması, korunması ve buna göre emekli aylıklarının bağlanması önemli. Ayrıca ben sosyal güvenlikçiyim. Yıllarca Sosyal Sigortalar Kurumu'nda çalıştım. Düzensizlik işçi emeklileri ve memur emeklileri arasındaki farkta, BAĞ- KUR emeklileri arasındaki farkta. Bunlar düzenlenmeden, yeni düzenlemeler yapılmadan Türkiye'de hiçbir zaman maaş sistemi adaletli bir şekilde dağıtılamaz. Hiçbir şekilde bir oran konulamaz. Eğer geçici çözüm arıyorlarsa öncelikli olarak en düşük emekli maaşının asgari ücret düzeyinde olması gerekiyor. Bugün açıklanan enflasyon oranlarına baktığımız zaman buna göre yüzde 37 işçi ve BAĞ- KUR emeklilerine zam yapılıyor. Yüzde 49,25 memur emeklilerine yapılıyor. Bu adaletsiz sistem, bu hukuksuz sistem mutlaka çözülmeli. Yoksa başka türlü düzeleceği yok. O nedenle eğer adalet arıyorlarsa önce en düşük emekli maaşını 17 bin lira yapsınlar. Onun üzerinde de kademeli arttırmaya gitsinler. Pazara çıkıyorsun pazar belli, markete gidiyorsun market belli, balıkçıya geliyorsun onlar da belli."

"ELBETTE EMEKLİLERİN BU ŞARTLARDA YAŞAYABİLME ŞANSLARI YOK"

Sinoplu vatandaş Bülent Küçük, "İnsanlar nasıl yaşayacaklar? Açlık sınırı olmuş 20 bin civarlarında. Elbette emeklilerin bu şartlarda yaşayabilme şansları yok. Emekliler daha fazla kendi ihtiyaçlarını karşılama derdine düşmüşler. Markete gidiyorlar, pazara gidiyorlar ve alım gücü çok düşük olduğu için her seferinde emekliler maaşlarının yeterli olmadığını belirtiyorlar. Dolayısıyla bunun geçim standartlarının altında kaldığını söylüyorlar. Elbette, bunun daha yaşanılır hale getirilebilmesi için emekli maaşlarının da 20- 25 bin liradan aşağı olmaması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Sinoplu vatandaş Fatih Türe, "Emekli maaşı en az asgari ücret kadar olmalıdır. Hatta 20 bin lira olmalıdır. Asgari ücreti de geçmelidir. Her şey ortada, meydanda. Rakamlar meydanda. Alım gücü de meydanda. Emekli maaşı en az 20 bin lira olmalıdır. Eskiden emekli maaşı asgari ücretin 3 katıydı. Bunu baza alırsak, şimdi emekli çok zor geçiniyor. Bence emekliyi bu hükümet göz önüne almalı, yeniden yapılanma yapmalı. Hükümet emekli maaşında devrim yapmalı" ifadelerini kullandı.

"GEÇİM ŞARTLARI, PİYASA, EKONOMİ HER ŞEY PAHALI"

Sinoplu Ömer Ceyhan Birincioğlu, "Bence en düşük emekli maaşı 22 bin lira olmalı. Geçim şartları, piyasa, ekonomi her şey pahalı. Emekli maaşını almadan her şey marketler her şeye zam getiriyor. O yüzden yetişemiyoruz. Bence en az emekli maaşı 22 bin lira olmalı. Ben 7 bin 500 lira alıyorum. Kızım okuyor, ona veriyorum. Kıza bile yetmiyor" dedi.

Emekli maaşlarına yapılan zam yetersiz bulunuyor
Kaynak: ANKA
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Son Dakika Yerel Emekli maaşlarına yapılan zam yetersiz bulunuyor - Son Dakika


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