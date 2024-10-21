Emekliler Barınma Sorununa Dikkat Çekti

Yerel

(MERSİN) - Türkiye Emekliler Derneği Mersin Şubesi ve 2021 Tüm Emekliler Sendikası Mersin Şubesi, emeklilerin barınma sorununa ve geçim sıkıntısına dikkati çekmek için ortak eylem düzenledi. Eylem de konuşan 2021 Tüm Emekliler Sendikası Genel Merkez Yöneticisi Fatih Kaplan, "Emekçi halk olarak kendi azim ve kararımızla kaderimizi elimize almak ve toptan bir yenilenme ve yapılanmayı kurmak zorundayız" dedi.

2021 Tüm Emekliler Sendikası Mersin Şubesi ve Türkiye Emekliler Derneği Mersin Şubesi, emeklilerin barınma sorununa ve geçim sıkıntısına dikkati çekmek için ortak eylem düzenledi. Akdeniz ilçesi Çankaya Mahallesindeki sendika binası önünde bir araya gelen emekliler, "Mutfakta yangın var, geçinemiyoruz", "Geçinemiyoruz, ek zam istiyoruz" yazılı pankartlar açtı.

"Kira ödeyemez duruma geldik"

Emeklilerin barınma sorununun günden güne arttığına değinen 2021 Tüm Emekliler Sendikası Genel Merkez Yöneticisi Fatih Kaplan, şunları söyledi:

"Emekçi halk olarak kendi azim ve kararımızla kaderimizi elimize almak ve toptan bir yenilenme ve yapılanmayı kurmak zorundayız. Emeklilerin barınma sorunuyla ilgili olarak Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e de bir anımsatmada bulunmak istiyorum. 31 Mart 2024 yerel seçimleri öncesinde demokratik kitle örgütleriyle yapılan toplantıda sendika olarak konutsuz üyelerimiz için sosyal konut talebimiz olmuştu. Kendisi de uygun ödemeli kiralık belediye konutları projelerinden bahsetmişti. Seçimlerden sonra yaptığımız hayırlı olsun ziyaretinde de sendikamızın "Üç Kuşak Köyü/Mahallesi" projesini sunmuştuk. Konutu olmayan üyelerimizin bekleyecek zamanı kalmadı. Birçok üyemiz artık kira ödeyemez duruma geldiği için sığıntı durumunda. Merkezi iktidarın ekonomik krizin tüm yükünü emekçilere yıkarken belediyelerin elini kolunu sözde tasarruf tedbirleriyle bağlamaya çalıştığının da farkındayız. Halkın oylarıyla seçilmiş belediyemizin kamucu halkçı çalışmalarını engellemek halkın iradesini yok saymaktır. Biz emekliler, belediye konutlarının hızla bitirilmesi için bilgi görgü ve tecrübemizle her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu tekrar açıklıyoruz. Birlikte başaracağız."

"En ücra yerlerdeki en sağlıksız konutlar bile doldu taştı"

2021 Tüm Emekliler Sendikası Mersin Şube Başkanı Hüseyin Kurt ise "2024 emekliler yılında yoksulluğumuz günden güne artıyor, geçinemiyoruz. Aylıklar kiraya yetmiyor, barınamıyoruz. Bugün bizler sağlıklı beslenemiyoruz. Geçim koşullarımız hergün daha da zorlaşıyor. Eelktrik ve doğal gaz faturaları ateş pahası. İktidarınızda ne oldu da, daha önce herkes bütçesine uygun evlerde oturabilirken, şimdi hane sahibi olmak bir yana kiracılık bile lüks oldu?" ifadelerini kullandı.