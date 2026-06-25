Emekliler Geçim Sıkıntısı Çekiyor - Son Dakika
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Emekliler Geçim Sıkıntısı Çekiyor

25.06.2026 10:29
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Erzurum'daki emekliler yüksek fiyatlar ve adaletsiz maaş sistemi nedeniyle zor durumda.

Haber: Orhan BOZKURT

(ERZURUM) - Erzurum'da gıda, kira, ulaşım ve fatura giderlerini karşılamakta zorlandığını söyleyen birçok emekli, aylıklarına yapılacak zammın sadece enflasyon farkıyla sınırlı kalmamasını talep ediyor. Ancak durumundan memnun olduğunu dile getiren emekliler de dikkati çekiyor.

Emekli aylıklarına gelecek ay yapılacak zam öncesi Erzurum'da parkları dolduran yüzlerce emekli, yüksek kiralar, pahalı çay fiyatları ve prim gün sayısındaki adaletsizlikten dert yandı. Gıda, kira, ulaşım ve faturaların altından kalkamaz hale geldiklerini belirten emekliler, bir bardak çayın dahi lüks haline geldiğini, aylıklarının ev kirasına gittiğini anlattı.

Bununla birlikte "Devlete zeval gelmesin" diyerek şükredenler de dikkati çekti.

"YÜKSEK PRİM ÖDEDİM, AZ GÜN ALANLA AYNI MAAŞI ALIYORUM"

Yıllarca BAĞ-KUR'a yüksek prim ödediğini belirten bir emekli, sistemdeki adaletsizliğe dikkati çekerek şunları söyledi:

"8 bin 825 gün primle emekli oldum. Zamanında en yüksekten prim yatırdım. Şimdi 5 bin gün prim yatıranla aynı maaşı alıyorum. Yeni memur 60-70 bin lira alıyor, bize enflasyon zammı gelse ne olur? Benim 22 bin lira maaşım var, ev kirası 15 bin lira, 3 çocuk var. Sosyal hayatımız bitti, bir yerde oturup bir bardak çay içemiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım az alana çok, çok alana az versin, bu adaletsizliği çözsün."

"SU FATURASI BİN LİRA"

Mevcut şartların emekliyi mağdur ettiğini söyleyen bir başka vatandaş ise, "Maaş yetmiyor, her şey ateş pahası. İlk verdikleri zam da azdı zaten. Bayram ikramiyelerini her sene bin lira artıra artıra sonunda kestiler. Daha yeni bin lira su faturası yatırdım, iki kişiyiz evde. Ne yapalım? 20 bin lira maaşa 1-2 lira koysalar ne yazar?" dedi.

"ALLAH DEVLETE ZEVAL VERMESİN "

Karayollarından emekli bir Erzurumlu ise durumundan memnun olduğunu ifade ederek, "Çok şükür, ben Karayollarında kepçeciydim, çalıştım kazandım. Çalışana verdi devlet, yatan işçiye ne versin? Benim devletten yana bir sıkıntım yok, Allah zeval vermesin. Maaş yetmez diyenlere bakma, 100 bin de olsa yetmez derler. Gelecek olan 5 bin lira zamma da Allah bereket versin" diye konuştu.

"BU PARTİYE OY VERDİM AMA BİR DAHA ASLA VERMEM"

Yıllardır desteklediği iktidar partisine kırgın olduğunu belirten bir başka emekli ise geçim derdinin siyasi tercihini değiştirdiğini söyledi. Emekli,

"Yetiyor diyen yanılıyor, emeklinin anasını ağlattılar. Ben 20 bin lira maaş alıyorum, 15 bin lira kira veriyorum. Elektriği, suyu daha saymıyorum. Ben bu partiye oy verdim ama bundan sonra günahımı bile vermem. Maaşlar en az 50 bin lira olmalı, yoksa peşinden gelen zamlar her şeyi eritiyor" dedi."

"AÇ KALMIŞIZ KİMSE BİZİMLE İLGİLENMİYOR"

Sağlık sorunlarıyla boğuşurken bir de evsiz kaldığını belirten bir emekli ise, "Pazara gidin sebze fiyatlarına bakın, ondan sonra konuşalım. 20 tane torunum var, benden harçlık bekliyorlar. Evimi yıktılar, kiraya çıktım. Sekmen Bey evimizi yıktı, bizi resmen çıplak bıraktı. İstanbul'dan ameliyattan yeni geldim, kalpten anjiyo oldum. Bir okul kitabı olmuş bin 800 lira. Biz aç kalmışız, kimse bizimle ilgilenmiyor" diye konuştu.

"66 YAŞINDAN SONRA NASIL ÇALIŞAYIM?"

Geçinebilmek için ilerleyen yaşına rağmen fırında ter dökmek zorunda kaldığını anlatan vatandaş ise şunları söyledi:

"66 yaşındayım, fırıncıyım. Ben bu yaştan sonra artık çalışamam ki... Şu an 20 bin lira alıyorum, ev kirası da zaten 20 bin lira. Evde çalışan bir çocuğum olmasa bu parayla geçinmem, yaşamam imkansız. En azından bir 30-35 bin lira olmalı ki rahat bir nefes alalım."

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Erzurum, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Emekliler Geçim Sıkıntısı Çekiyor - Son Dakika

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