Emekliler Sinop\'ta hayat pahalılığından yakındı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Sinop'taki mitingine katılan vatandaşlar hayat pahalılığından yakındı. Fikret Yılmaz, "Yerel seçimde bunlara artık bir sarı kart zamanının gösterilmesinin vaktinin geldiğini düşünüyor bazıları. Ben sarı karttan yana değilim, direkt kırmızı kart gösterilmeli bunlara" dedi. İlhan Akın ise, "2010 yılında emekli olduğum zaman bir asgari ücretin yüzde 150'si kadar maaş alıyordum. Şu anda asgari ücret 17 bin lira. Benim maaşım en az 24- 25 bin lira olması demek. Emekliler şu anda sürünüyorlar" diye konuştu.

"DİREKT KIRMIZI KART GÖSTERİLMELİ BUNLARA"

Fikret Yılmaz, şöyle konuştu:

"Emekliler yiyecek ekmeğe muhtaç durumdalar. Emeklilerin intibak hakları bir an evvel terk edilmesi lazım. Nasrettin Hoca'nın bir hikayesi var; emeklilerimizi ona benzetmek istemiyorum. Emeklilere neredeyse hiçbir şey almadan, yemeden yaşamayı öğrettiler bunlar. İşte biz varsak doğal gaz var, yoksak yok. Ben de diyorum ki siz yeter ki bu ülkenin başından gidin herkes ferahlasın emeklilerde hak ettikleri parayı alsınlar. Yeter ki bunlar gitsinler, biz tezek yakmaya razıyız. Yerel seçimde bunlara artık bir sarı kart zamanının gösterilmesinin vaktinin geldiğini düşünüyor bazıları. Ben sarı karttan yana değilim, direkt kırmızı kart gösterilmeli bunlara."

"2008 YILINDA ÇIKARILAN YASAYLA BİZİM MAAŞLARIMIZ TAMAMEN DÜŞTÜ"

İlhan Akın ise şöyle konuştu:

"Emeklilerin çok büyük sorunu var. Ben kendim 2010 yılında emekli oldum, devlet memuruydum. 2010 yılında emekli olduğum zaman bir asgari ücretin yüzde 150'si kadar maaş alıyordum. Yani bu şu demek; şu anda asgari ücret 17 bin lira. Benim maaşımın en az 24- 25 bin lira olması demek. 2008 yılında çıkarılan yasayla bizim maaşlarımız tamamen düştü. Emekliler şu anda sürünüyorlar. Ben şu an 16 bin lira maaş alıyorum. Allah'tan kira vermiyorum. Kira vermiş olsam Sinop'ta ki 1+1, 2+1 daireler 8 bin lira, 10 bin lira. İnsanlar nasıl geçinecek? Bunu bu ülkeyi yönetenler görmüyor mu? Bugün faizler yine yükseldi. Bu ülke nereye gidiyor? Bir şey daha söylemek istiyorum; bir cumhurbaşkanı taraf olmamalı. Cumhurbaşkanı hepimizin cumhurbaşkanı olmalı. Ben buna çok şiddetle karşıyım. Bu bizim için hiç hoş değil."

"ALDIĞIMIZ PARANIN HEPSİNİ KİRAYA VERİYORUZ"

Halime Gündüz, "Emeklilerin sorunu açlık. Bu durumda hiç memnun değilim. Torunuma harçlık bile veremiyorum. Emekli maaşlarının artmasını ve düzenin değişmesini istiyorum" derken; Şükriye Gökçe, "Bizim sorunumuz açlık. Emekli maaşlarının 25- 30 bin liranın üzerinde olması lazım ki geçinebilelim. O bile az da. Yerel seçimlerde inşallah kazanacağız" dedi.

Cemal Erdem, "Ben emekliyim ama 23 senedir para alamıyorum. Bu hükümet gitsin diyorum artık. Bu hükümeti biz artık istemiyoruz. Halk fakir, hep ezilmiş durumda. Benim maaşım bana yetmiyor. 10 bin lira maaş alıyorum. Nereye yetecek" ifadelerini kullandı. Ahmet Soyöz, "Ekonomi kötü hava gibi, karanlık. Gidişatı görmüyor musunuz? Ben 1975'te Bitlis'teydim. 2 bin lira maaş alıyordum. 500 lirasını kiraya veriyordum. 4'te 1'ini kira, 4'te 3'ünü geçimime kullanıyordum. Bugün aldığımız paranın hepsini kiraya veriyoruz. Neyle geçineceğiz? 1975'e bak, 2024'e bak. Aradaki mesafeyi görüyoruz. Ne biçim olmuşuz" dedi.

"KASABIN ÖNÜNDEN GEÇEMİYORUZ"

Selami Elmacı, "Emekliler maalesef sürünüyor. Emekliyiz ama emekliyoruz çünkü bu şartlar altında geçim yok. Her şey pahalandı. Mutfaklarda yangın var. Bu yangını söndürmek için hükümetle, iktidara kırmızı kart göstereceğiz. Yeter artık. 1 kilogram zeytin 250- 300 lira. Kasabın önünden geçemiyoruz. Her şey zam üstüne zam. Akaryakıta yine zam geldi. Köyden buraya gelmek için 40 lira para ödüyoruz. 20 kilometrelik mesafe ama yazık. Ben darphaneden emekliyim. 33 sene önce emekli oldum. Ben her gün para basıyordum ama bu paramızın değeri de kalmadı" diye konuştu.

Serhat Yalçın, " Türkiye'deki emeklilerin en büyük sorunu geçimsizlik, az maaş. Her gün zam var. Git bir markete, diğer markete git hep fiyatlar değişik. İnşallah seçimi kazanacağız" dedi. Orhan Özdemir ise "Emeklinin sorunu çok. Emekli aç kalıyor. Verdikleri maaş yetmiyor. Ürünler aldı başını gitti, bir şey alamıyoruz. Emekli maaşı yetmiyor bile. Bir pazara çıkıyoruz, yetmiyor" ifadelerini kullandı.