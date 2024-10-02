Emeklinin Parasını Çalan Şahıs Yakalandı

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(İZMİR) - İzmir'in Konak ilçesinde emekli vatandaşı darp ederek parasını çalan şahıs, emniyet güçlerinin çalışması sonucu yakalandı.

İzmir Konak ilçesinde 25 Eylül Çarşamba günü emekli maaşını çekmeye giden H.K., bu sırada M.E. tarafından darp edildi. M.E., darp ettiği H.K.'nin çektiği 5 bin TL emekli maaşını çaldı.

Olayın ardından kaçan M.E. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ve SAM Büro Amirliği tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda yakalandı. M.E. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.