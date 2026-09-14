EMEP Tunceli\'den eğitim çağrısı, ücretsiz yemek ve bağışsız okul talebi

Haber: Caner Aktan

(TUNCELİ) - Emek Partisi (EMEP) Tunceli İl Başkanı Ergin Tekin, "Her çocuğa ayrım gözetilmeksizin okulda en az bir öğün ücretsiz ve sağlıklı yemek sağlanması bir lütuf değil, kamusal bir haktır" dedi.

EMEP Tunceli İl Başkanlığı üyeleri, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla basın açıklaması yaptı. Tunceli İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde düzenlenen açıklamada konuşan EMEP Tunceli İl Başkanı Tekin, eğitim giderlerindeki artışa, okulların temel ihtiyaçlarının karşılanmamasına ve eğitim emekçilerinin çalışma koşullarına dikkati çekti. Tekin, her çocuğa okulda en az bir öğün ücretsiz ve sağlıklı yemek verilmesi çağrısında bulundu.

EĞİTİM GİDERLERİ ENFLASYONUN ÜZERİNDE ARTTI

Yeni eğitim öğretim yılının ekonomik krizin derinleştiği bir dönemde başladığını belirten Tekin, eğitim masraflarındaki artışın genel enflasyonun üzerinde seyrettiğini söyledi. Tekin, "2026-2027 eğitim öğretim yılı ekonomik krizin derinleştiği, eğitim masraflarının her geçen gün arttığı, okulların temel ihtiyaçlarının karşılanmadığı ve eğitim emekçilerinin ağır çalışma koşulları altında yeni bir döneme başladığı bir tabloyla açılıyor" dedi.

TÜİK'in Ağustos 2026 verilerine göre tüketici fiyatlarının yıllık yüzde 31,51 arttığını belirten Tekin, eğitim masraflarındaki yıllık artışın ise yüzde 53,44'e ulaştığını ifade etti.

"OKUL MASRAFLARI EMEKÇİ AİLELERİN BÜTÇESİNE YÜK"

Çanta, kırtasiye, okul kıyafeti ve ayakkabı gibi temel ihtiyaçların ailelerin bütçesinde ciddi bir yük oluşturduğunu belirten Tekin, okul başlangıç giderlerine ilişkin rakamları da paylaştı.

Tekin, "İlkokul düzeyinde yalnızca temel okul başlangıç giderleri en az 6 bin 700 ile 9 bin 600 TL arasında değişirken, bu tutar ortaokulda 12 bin 700 TL'ye, lisede ise 14 bin 700 TL'ye kadar çıkıyor. Servis, ulaşım, beslenme ve eğitim yılı boyunca ortaya çıkan diğer giderler ise bu rakamlara dahil değil. Çocukların açlığını gidermek için kaynak ayırmayanlar, çocukların eğitim hakkını ailelerin gelirine terk edenler, mali kaynaklar gerekçesinin arkasına sığınamaz" dedi.

"ÜCRETSİZ YEMEK KAMUSAL BİR HAKTIR"

Okullarda öğrencilere ücretsiz ve sağlıklı yemek verilmesinin bir lütuf olmadığını belirten Tekin, bunun kamusal bir hak olduğunu söyledi.

Tekin, şunları kaydetti:

"Her çocuğa ayrım gözetilmeksizin okulda en az bir öğün ücretsiz ve sağlıklı yemek sağlanması bir lütuf değil, kamusal bir haktır. Sermayeye değil, eğitime bütçe diyoruz. Her çocuğa en az bir öğün ücretsiz ve sağlıklı yemek verilmelidir. Kırtasiye, eğitim materyalleri ve ulaşım giderleri devlet tarafından karşılanmalıdır. Devlet okullarının bütün temel ihtiyaçları merkezi bütçeden karşılanmalı, velilerden bağış veya kayıt parası adı altında ödeme alınmasına son verilmelidir.

"OKULLAR GÜVENLİ HALE GETİRİLMELİ"

Okullar güvenli hale getirilmeli, deprem güçlendirmeleri eğitim dönemi dışında planlı ve zamanında tamamlanmalıdır. Eğitim, bilimsel, laik, demokratik, parasız, cinsiyet eşitlikçi, kapsayıcı ve anadilinde eğitim hakkını esas alan bir anlayışla yeniden düzenlenmelidir. Eğitim hakkının gerçekten güvence altına alınması yalnızca öğretmenlerin, velilerin ya da öğrencilerin değil, bütün işçi ve emekçilerin ortak meselesidir. Okullarda, iş yerlerinde, mahallelerde yan yana gelerek eğitim hakkımız için mücadeleyi büyütelim. Çocuklarımızın beslenme hakkı için, güvenli okul hakkı için, parasız ve nitelikli eğitim için, bilimsel ve laik eğitim için, anadilinde eğitim hakkı için birleşelim" diye konuştu.