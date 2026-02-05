Türkiye'nin şehirleri EMITT Fuarı'nda dünyaya tanıtılıyor - Son Dakika
Yerel

05.02.2026 15:47  Güncelleme: 15:51
Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT), 5-7 Şubat tarihlerinde İstanbul'da düzenleniyor. Fuara Türkiye'nin dört bir yanından katılımcılar yoğun ilgi gösterdi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, tarihi ve kültürel zenginliklerini tanıtmak amacıyla fuara katıldı.

Dünyanın önde gelen turizm fuarlarından biri olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT), bu yıl 29'uncu kez ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. 5-7 Şubat tarihleri arasında İstanbuldaki Dünya Ticaret Merkezi'nde düzenlenen fuara, Türkiye'nin dört bir yanından belediyeler, turizm profesyonelleri ve sektör temsilcileri yoğun ilgi gösterdi.

Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT) bugün fuarı kapılarını açtı. Dünya Ticaret Merkezi'nde düzenlenen fuara, Türkiye'nin dört yanından gelen katılımcılar yoğun ilgi gösterdi. 29'uncu düzenlenen fuarda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi de ilçeleriyle birlikte yer aldı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın Balıkesir'in tarihi ve kültürel mirasına vurgu yaparak, "Balıkesir, Kuvayi Milliye'nin baş şehri, birliğin ve beraberliğin kentidir. Bu ruhu EMITT Fuarı'nda da hep birlikte yansıtıyoruz. İlçelerimizle birlikte, birlik ve beraberlik içerisinde hareket ediyoruz. Bu bizim için büyük bir mutluluk" dedi.

Balıkesir'in eşsiz coğrafi zenginliklere sahip olduğunu belirten Başkan,Akın "Bir tarafta Kaz Dağları, bir tarafta Alaçam Dağları, Kapıdağ Yarımadası Hepsi ayrı ayrı birer doğa harikası. Körfez bölgesinde Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Gömeç; Güney Marmara'da Bandırma, Erdek, Gönen, Manyas; merkezde Altıeylül ve Karesi; kırsalda ise Savaştepe, Bigadiç ve Dursunbey gibi 20 ilçemizin her biri kendine has özelliklere sahip. Tüm bu değerleri gastronomiden turizme kadar fuarda tanıtıyoruz" ifadelerini kullandı.

Fuara gösterilen ilgiden memnun olduklarını dile getiren Başkan Akın Balıkesir'in tanıtımı için yurt içi ve yurt dışındaki fuarlara katılımın süreceğini belirterek, "Antalya, Berlin ve Fransa'daki fuarlara da katılacağız. Balıkesir, coğrafyası, gastronomisi, doğal güzellikleri ve kaynaklarıyla Türkiye'nin hatta bana göre dünyanın en güzel kentlerinden biridir. Ancak bunu anlamak için gelip gezmek, görmek gerekir. Herkesi Balıkesir'e davet ediyoruz" diye konuştu.

EMITT Fuarı'na Ordu Büyükşehir Belediyesi de geniş bir katılımla iştirak etti. Ordu Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanı Zabit Yön, Ordu'nun son yıllarda turizmde yükselen bir değer haline geldiğini belirterek, "Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler'in '4 Mevsim Ordu' vizyonu doğrultusunda yapılan yatırımlar sayesinde, şehrimiz artık sadece 3 ay değil 12 ay turizm yapılabilen bir kent haline geldi. Son iki yılda turizme olan ilgi ciddi şekilde arttı" dedi.

Fuara katılan ziyaretçiler de organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Türkiye'nin farklı illerine ait yöresel lezzetleri ve turizm değerlerini yakından tanıma fırsatı bulduklarını ifade etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Doğu Akdeniz, Etkinlikler, Gastronomi, İstanbul, Türkiye, Turizm, Kültür, Yerel, Son Dakika

