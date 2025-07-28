Emniyet Müdürü\'nden Teşekkür Plaketi

Bilecik İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, teşkilatlarında özverili ve başarılı çalışmalarıyla görev yapan ve tayini çıkan personellere teşekkür etti.

Görev süresi boyunca gösterdikleri üstün gayret ve başarılı hizmetleri dolayısıyla, Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevliyken Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Başkomiser Ramazan Öncü ve Komiser Selen Balkan Öncü'ye, ayrıca emekliye ayrılan Polis Memuru Mehmet Pehlivan'a teşekkür plaketi takdim edildi. Törende konuşan İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, teşkilata verdikleri katkılardan dolayı tüm personele minnettar olduklarını belirterek, "Hizmet süreniz boyunca gösterdiğiniz fedakarlık ve disiplinli çalışmalarınız bizler için her zaman örnek teşkil edecektir. Yeni görev yerlerinizde ve emeklilik hayatınızda başarılar ve mutluluklar diliyorum" dedi. - BİLECİK