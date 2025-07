Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: "16 milyon hane artık Türkiye\'de kendi doğal gazımızla ısınacak"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sakarya'da katıldığı programlarda Türkiye'nin enerji alanındaki hedeflerini ve gelinen noktayı paylaştı. Sakarya Gaz Sahası'nda günlük üretimin 4 milyon haneye yetecek düzeye ulaştığını belirten Bayraktar, 2028 hedefinin bu rakamı 4 katına çıkararak 16 milyon haneye ulaşmak olduğunu söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bir dizi programa katılmak için Sakarya'ya geldi. İlk olarak Sakarya Valiliğini ziyaret eden Bayraktar, daha sonrasında Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ı ziyaret etti. Ardından AK Parti Sakarya İl Başkanlığı'na gelen Bakan Bayraktar, burada istişare toplantısına katıldı. Bakan Bayraktar, ziyaretlerinin ardından yaptığı açıklamada Sakarya'nın enerji, sanayi, tarım ve insan kaynağıyla Türkiye ekonomisine önemli katkılar sunduğunu vurguladı.

"Sakarya, Türkiye'nin elektrik üretimine önemli katkı sağlıyor"

Bakan Alparslan Bayraktar, "Sakarya hakikaten hepimizin göz bebeği, ülkemizin çok önemli, ülkemizin ekonomisine, ülkemizin gelişmesine, çok önemli katkıları olan önemli bir ilimiz. Sanayisi ile ülkemizin kalkınmasına, ihracat ekonomimize büyük katkılar sağlıyor. Aynı zamanda bir tarım şehri, turizmin gelişen, büyüyen bir şehir. Üniversitesiyle, genciyle, insan kaynağıyla hakikaten ülkemizin temel taşlarından bir tanesi. Elbette çok büyüme potansiyeli olan, çok büyüyen, geçtiğimiz 22-23 yılda biz büyüme rakamlarının sadece ihracatıyla, üretimiyle bakmıyoruz. Elektrik tüketimiyle de bakıyoruz. Baktığım zaman Sakarya'da Türkiye 3 kat büyümüş 22 yılda, Sakarya ise 5 kat büyümüş. Dolayısıyla bu anlamda Türkiye'nin de ötesinde büyüme gösteren ve bundan sonrası için de ciddi bir potansiyeli olan bir şehrimiz. Sakarya enerji açısından, bizim açımızdan da önemli. Çünkü burada üç bin megawattın üzerinde kurulu güç var. Yani Türkiye'nin elektrik üretimine de önemli bir katkı sağlıyor Sakarya. Hidrolik santraller, güneş santralleri var, rüzgar santralleri, doğal gaz santralleri var. Dolayısıyla enerjimize enerji katan, Türkiye'nin kurulu gücünün yaklaşık yüzde 1,1'i Sakarya'da. Bu önemli bir şey" dedi.

"Enerjide Türkiye'yi dört kat daha büyütmüş bir AK Parti var"

Türkiye'nin, enerjide dışa bağımlılığı azaltarak ekonomik kırılganlıkları ortadan kaldırmayı ve tam bağımsız bir enerji altyapısı oluşturmayı hedeflediklerini belirten Bakan Alparslan Bayraktar, AK Parti iktidarları döneminde enerji altyapısının ciddi oranda büyütüldüğünü ifade etti. Bayraktar, "Türkiye enerjide bağımsızlık hedefiyle şiarıyla yoluna devam ediyor. Aslında AK Parti iktidarlarının geçmiş 23 yılına baktığınızda göreceğiniz enerji alanındaki bütün politikalar aslında her alandaki politikalarımız Türkiye'yi her anlamda bağımsız kılabilmek, her anlamda daha büyük daha güçlü bir ekonomiye sahip bir ülke haline getirme hedefi doğrultusunda geliştirilmiş. Enerji alanında yaptıklarımıza baktığımızda Türkiye'yi enerjide 30 bin megawattlardan 120 bin megawatt yani dört kat büyütmüş bir AK Parti var. Türkiye enerji talebi artan bir ülke ama çok önemli bir açmazımız var bu işte. Bugün ekonomide de yaşadığımız en büyük sıkıntılardan bir tanesi işte cari açık meselesi. Türkiye her yıl mutlaka ürettiği dövizden daha fazlasını tüketmek durumunda. Yani nasıl yapıyoruz bunu? İşte enerji ithalatıyla yapıyoruz, dışarıdan yaptığımız diğer ithalatlar. Onun için bizim önümüzde iki tane çözüm var. Bir tanesi Türkiye'nin, Sakarya'da olduğu gibi çok katma değerli bir sanayiye sahip olması lazım. Türkiye'nin sanayisini katma değerli hale getirmemiz, ihracatımızı bu hale getirmemiz lazım. İkinci yapmamız gereken şey dışarıya ödediğimiz enerji ithalatını düşürmemiz lazım. İthalat kalemimizi azaltmamız lazım. Bunu şöyle yapabiliriz. Daha az tüketerek yapabiliriz. Ama o ülkemiz ekonomimiz büyürken, nüfusumuz büyürken, ihtiyaçlarımız artarken mümkün değil. Türkiye'de bizim her gün otuz 32 milyon araca yakıt bulmamız lazım. Türkiye'de bizim 42 milyon haneye elektrik getirmemiz lazım. 21,8 milyon eve doğal gaz götürmemiz lazım. Dolayısıyla ihtiyaçlarımız artmaya devam ediyor. Bu anlamda bu artan talebi dışarıdan ithal yoluyla karşılamak bizim şu anda en önemli ekonomideki kırılganlıklarımızdan bir tanesi" diye konuştu.

"Türkiye mutlaka petrol ve doğal gazını varsa bulmalı, bulduğunu üretmeli"

Türkiye'nin, enerji ithalatını azaltmak ve döviz bağımlılığını kırmak için yerli ve yenilenebilir kaynaklara yöneldiğini aktaran Bayraktar, "2022'deki ithalat faturamız 96,5 milyar dolar. Yani bu inanılmaz bir rakam. Bunu her yıl benzer rakamları ki bunu düşürdük. 2024'de dünyadaki fiyatlarında gerilemesiyle 70 milyar dolarlara geldi. Ama Türkiye her yıl bu dövizi bulmak zorunda. Onun için biz diyoruz ki Türkiye mutlaka petrol ve doğal gazını varsa bulmalı, bulduğunu üretmeli ve bu anlamdaki dışa bağımlılığını azaltmalı. Mutlaka kendi yerli kaynaklarını, yenilenebilir kaynaklarını inşallah meclisteki kanunumuz yasalaşınca yerli kömürden elektrik üretimimiz biraz daha güçlü hale gelecek. Yerli kömürünü kullanan bir Türkiye, yenilenebilir kaynakları, özellikle güneşini, rüzgarını, hidrolik kaynaklarını, jeotermalini, biyokütlesini kullanan bir Türkiye olmak durumundayız. Dolayısıyla ithal ettiğimiz doğal gazla elektrik üretmek yerine bu kaynakları devreye almamız lazım. Kesintisiz bize temiz enerji verecek Türkiye'nin 70 yıllık rüyası Akkuyu Nükleer Santrali'ni devreye almaya gayret ediyoruz" şeklinde konuştu.

"16 milyon hane artık Türkiye'de kendi doğal gazımızla ısınacak"

Bakan Alparslan Bayraktar, "Sakarya adını verdiğimiz Sakarya gaz sahasında Türkiye bugün 4 milyon haneye yetecek kadar doğal gazı üretiyor hamdolsun. Önümüzdeki yıl bunu 2 katına çıkaracağız. 2028 hedefimiz bunu 4 katına çıkarmak. 16 milyon hane artık Türkiye'de kendi doğal gazımızla ısınacak. Evlerinde hanımefendiler yemeklerini bu gazla pişirebilecekler. Bunu yaptığımız zaman da Türkiye dışa bağımlılığını düşürecek. Cari açığını azaltacak hem siyasi ve jeopolitik anlamda önemli bir kazanım olacak hem de iktisadi, ekonomik anlamda çok önemli bir kazanım sağlamış olacağız. Bunlar bizim büyük ölçekte yapmayı hedeflediklerimiz. Günün sonunda bütün bunları ne için yapıyoruz? Vatandaşımıza, Sakarya'da yaşayan, Türkiye'nin 81 ilinde yaşayan vatandaşlarımızın evlerinde, ticarethanelerinde, fabrikalarında kesintisiz, kaliteli ve ucuz enerjiyi sunabilmek için. Biz zaman zaman bunu teşkilatlarımızla farklı yerlerde anlatıyoruz. Şöyle bir soru var; 'tamam da bakanım yani Gabar'da bulduğumuz petrolden bize ne? Akaryakıt ucuzluyor mu? muhalefet diyor ki; bunlar gaz buldular, ya seçim var ya fiyata zam gelecek.' Elbette ki nihai hedefimiz bu kazanımları vatandaşımıza yansıtmak. Bu anlamda da Türkiye olarak özellikle pandemi sürecinden başlayarak bütün vatandaşlarımızı hem elektrikte hem doğal gazda çok önemli enerji desteği veriyoruz. Bugün elektrik faturalarının yüzde 55'i düşük kademede yani 240 kilowatt saati aylık tüketimde yüzde 55'i hala devlet tarafından karşılanıyor. Yani bin TL gelecek faturanın 550 TL'sini devlet olarak biz karşılıyoruz. Doğal gazdan en son yapılan düzenlemeden sonra bu oran hala yüzde 44-45'lerde. Yani bin TL'lik bir doğal gaz faturasının 440 TL'sini devlet olarak biz karşılıyoruz. 600 milyarı aşan bir destek rakamını 2025 yılında hayata geçirmiş durumdayız" ifadelerini kullandı. - SAKARYA